Invidia: “I risultati per l’ospedale? Merito di Movimento e comitato”

Nuovo intervento dell’onorevole Niccolò Invidia sulle condizioni dell’ospedale di Luino. Dopo la replica del presidente della Commissione sanità lombardo Emanuele Monti, il parlamentare replica e invita a remare nella stessa direzione:

«Ho letto le risposte di Monti e del direttore Bravi e sono costretto a tediare oggi i lettori con una breve risposta. A Monti mi sento di dire che siamo in due ma che non è una gara, al contrario corriamo nella stessa direzione e non serve quindi correre in mezzo alla strada e occupare tutte le corsie. Ma a parte questa battuta torno a ribadire il buon lavoro svolto dal Movimento e dal comitato, senza i quali non si sarebbero rilevate delle carenze, e torno a dare una risposta di doverosa apertura istituzionale sia verso il presidente della commissione sanità che, soprattutto, verso il direttore Bravi, che ringrazio della buona risposta. Certamente vorrò incontrarlo nelle prossime settimane per parlare nel dettaglio delle nuove figure professionali da lui citate nel comunicato».