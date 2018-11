La Notte dei Poeti festeggia i 30 anni

Il mondo della cultura festeggia i 30 anni della Notte dei Poeti alla Galleria Ghiggini in via Albuzzi.

Venerdì 30 novembre 2018, alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro-Nuova Presenza n.4 (versione inedita e aggiornata al 2018): “Notte dei Poeti“. Parteciperanno all’evento Andrea Giacometti, direttore di Varesereport, e Angelo Crespi, giornalista e poeta.

La presentazione sarà introdotta da Dino Azzalin, poeta ed editore. Prevista la partecipazione straordinaria di Paolo Bianchi, all’ukulele, e di Giulia Bonora.

Come diceva Paul Valery “La Poesia, questa esitazione prolungata tra il sonno e la veglia”. Dall’estate 1988 ad agosto 2018, sotto le stelle, tutte le notti fino alle albe, al Faido, arcadico borgo di Varese, verso il lago in faccia al Rosa, va in scena la “Notte dei Poeti”. Grandi e grandissimi verseggiatori da Alda Merini ad Andrea Zanzotto ieri, da De Angelis, con V.Lamarque, G.Pontiggia, Santagostini fino a Maugeri, Scotto, Buffoni e Crocetti oggi, che la notte di San Lorenzo 10 agosto leggono e poetano in pubblico.

E per i 30 anni dell’evento- che è già leggenda- il padrone di casa Dino Azzalin, tirerà fuori l’album inedito di racconti, scritti da alcuni degli stessi protagonisti e testimonianze fotografiche eccezionali e inedite, inclusa l’ultima edizione del 2018.