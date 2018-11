La scuola dell’Infanzia di Lissago si presenta

Perché scegliere la scuola dell’infanzia di Lissago?

In attesa del prossimo open day, in programma per il pomeriggio di martedì 8 gennaio dalle ore 16 alle ore 17,30 negli spazi dell’asilo (in via San Carlo 4 a Varese), la Fondazione che gestisce la scuola materna Dall’Aglio ha preparato l’elenco delle peculiarità da presentare a genitori e bambini che vorranno partecipare all’evento per visitare gli spazi della scuola e conoscerne le insegnanti e i progetti.

Che sono tanti, a cominciare dai laboratori perché “oltre al progetto annuale, i piccoli alunni hanno la possibilità di partecipare ad attività specifiche proposte dalla scuola”: lingua inglese, educazione musicale, educazione al movimento, psicomotricità”.

All’interno della struttura ci sono poi delle “stanze magiche”, come lo Spazio riciclo e l’Atelier Stern, oltre alla Biblioteca e all’ampio salone che ospita corsi di psicomotricità e ritmia, teatro, lezioni di yoga e danza.

Spazi speciali che si aggiungono alle due sezioni dedicate all’attività didattica, l’area accoglienza, la sala nanna e un’aula mensa, utilizzata anche per alcuni laboratori.

La cucina è interna e fornisce pasti con menù biologico, “prestando attenzione ai diversi tipi di scelte alimentari”.

A questo si aggiungono gli spazi esterni con il giardino attrezzato con i giochi e affiancato da una seconda area verde allestita con giardino sensoriale, orto sinergico, tunnel di salici e filare di vite.

Per ogni sezione sono presenti due insegnanti nell’orario didattico (dalle ore 9 alle 15.30), ma le famiglie possono contare anche sul servizio di pre-scuola (dalle ore 7.30) e di dopo scuola (dalle ore 15.30 alle 18).

L’ampia offerta di servizi e attività è resa possibile dall’affiatamento del personale: oltre alle quattro docenti di sezione, la scuola conta su un’educatrice per il doposcuola, cuoca, aiuto-cuoca e un’ausiliaria.

Le iscrizioni sono aperte dal 7 al 31 gennaio 2019 e durante l’open day sarà possibile ritirare il modello cartaceo, richiedibile anche via email.

Per maggiori informazioni: scuola.infanzia.lissago@gmail.com oppure 0332 310243.