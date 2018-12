Scuola dell’infanzia “AM e GB Dall’Aglio”

Scuola dell’infanzia di Lissago “AM e GB Dall’Aglio”

Via San Carlo 4, Varese

Numero di telefono: 0332 310243

Indirizzo email: scuola.infanzia.lissago@gmail.com

Sito web

Tipologia di scuola: Fism, paritaria

Orario di apertura: 7.30 – 18.00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra Scuola nasce nel 1916 per volontà del Barone Giuseppe Baroffio dall’Aglio e di sua moglie Anna Maria Epis. Da allora la scuola educa e forma i suoi giovani alunni con amore e dedizione.

Massima attenzione è data alle relazioni affettive che si stabiliscono tra i bambini e le educatrici che li guidano.

Attraverso un’accurata organizzazione degli spazi e delle attività, si incoraggia lo sviluppo dell’indipendenza personale, permettendo ad ogni bambino di acquisire sicurezza nella cura di sé e nello sviluppo delle autonomie e competenze.

Oltre ad un progetto annuale, i bambini hanno la possibilità di partecipare ai progetti didattici specifici proposti dalla scuola: psicomotricità, educazione musicale, laboratorio di lingua inglese, educazione al movimento.

La struttura: la scuola dispone di 2 sezioni per le attività didattiche; un’aula nanna e un’aula mensa/laboratorio; un’aula adibita a biblioteca e l’ampio salone per psicomotricità, musica e danza; due stanze magiche e speciali: spazio Riciclo e Closlieu; la nostra mensa interna offre pasti cucinati esclusivamente con prodotti biologici.

Gli spazi educativi esterni offrono un grande giardino attrezzato con spazio giochi, un giardino sensoriale e l’orto; i coniglio e le galline; il tunnel di salici. Il personale, competente e costantemente formato, assicura la compresenza in aula di due insegnanti/educatrici.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le rette si uniformano con quanto stabilito a livello comunale per le scuole aderenti Fism. Sono differenziate per fasce di reddito, previa presentazione dei modelli ISEE. Ogni informazione ulteriore sarà fornita dalla scuola che può essere contattata a riguardo anche via mail.