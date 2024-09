Varese alla prova Imperia, “Partita piena di insidie”

Dopo Albenga e Ligorna c’è un’altra ligure sulla strada del Varese: domenica 22 settembre (ore 15.00) al “Franco Ossola” i biancorossi sfideranno l’Imperia, formazione neopromossa dall’Eccellenza ma che ha approcciato il campionato con buon piglio raccogliendo 4 punti in due gare (in attesa del recupero della prima rinviata per pioggia contro il Ligorna).

C’è tanta voglia di riscatto in casa varesina dopo il pareggio di Genova del turno infrasettimanale (leggi qui). Un solo punto dopo una prestazione davvero molto positiva che non trova pieno riscontro nel risultato finale. La gara di mercoledì ha lasciato però qualche scoria nella squadra di mister Roberto Floris, con Stampi rallentato dalle febbre e Gubellini che è stato suturato al sopracciglio e quindi non al meglio.

«Arriviamo da un’ottima prestazione – anticipa l’allenatore biancorosso -, non siamo soddisfatti però del pareggio. Contro l’Imperia non sarà una partita semplice contro una squadra ben organizzata, con una buona struttura e con un allenatore esperto che conosce bene la Serie D. Noi dobbiamo approcciare bene la gara perché è piena di insidie».

Finora a Masnago, tra Coppa Italia e campionato, i biancorossi si sono dimostrati a proprio agio vincendo 2-0 sia contro la Varesina, sia contro l’Albenga. L’auspicio è che anche contro l’Imperia il finale sia simile. «Dobbiamo cambiare un po’ il metodo di gioco rispetto a Ligorna, adattarci al campo e all’avversario diventando più sporchi e più incisivi sotto porta. Abbiamo ancora qualche problema di formazione, ma gli undici che andranno in campo sapranno fare bene. Lo stadio sa fare la differenza e per noi conta molto la spinta dei tifosi».

DIRETTAVN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.