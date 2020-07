I bambini salutano l’asilo e regalano un albero: il loro cuore

Salutando l’asilo in cui sono cresciuti, con tanto di cappellino e diploma alla mano, i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia di Lissago, “i tigli” pronti a salpare per nuove avventure, hanno regalato alle loro maestre un albicocco da piantare nel giardino della scuola.

“Un dono a noi molto gradito, metafora della vita, simbolo del mondo, della conoscenza, per noi energia positiva!”, hanno scritto le maestre sulla bacheca dell’associazione che sostiene la scuola, ringraziando per il “bellissimo albero” e pubblicando la lettera scritta dai genitori alla fine un percorso splendido e di un anno molto particolare, carico di emozioni.

Care maestre,

una delle canzoni che cantate con i bambini ha ispirato i nostri cuori… Loro sono come un albero:

I piedi radici

Le gambe il tronco

Le braccia i rami

I capelli le foglie

Il sangue la linfa…. Il cuore dei nostri ” tigli” batte dentro l’albero che vi hanno donato e che, come loro, affonda le sue radici all’asilo di Lissago dove hanno giocato, condiviso emozioni e meraviglia, dove hanno imparato e stretto amicizia e messo le basi degli uomini e le donne che saranno.

Questo albero li rappresenta, ciascuno di loro vi ha scritto il proprio nome, perché possiate guardarlo crescere e ricordarvi di loro mentre diventano grandi. Vi ringraziamo per l’amore , la cura e l’attenzione che avete dedicato ai nostri bimbi in questi anni.

Con tutto il nostro affetto I genitori dei “tigli”