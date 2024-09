Una giornata di festa in Via Como dove sabato 21 settembre è stata inaugurata la nuova sede dell’Informagiovani di Varese. L’edificio che per anni ha ospitato differenti istituti scolastici, dall’istituto Einaudi alla Silvio Pellico, oggi è stato trasformato in uno spazio dedicato ai giovani e alle associazioni del territorio. Si tratta di 1200 metri, disposti su due piani in cui si trovano aule studio, spazi di coworking, spazi per eventi ed iniziative.

Galleria fotografica Festa in Via Como a Varese per l’inaugurazione del nuovo Informagiovani 2 di 2

«Un nuovo punto di incontro, un luogo per lo studio, per la socializzazione, per gli eventi culturali, per lo svago. Un luogo in prossimità delle stazione, in un’area centrale, che deve essere completato soprattutto grazie al lavoro delle associazioni e dei giovani che la vivranno. Oggi consegnamo loro una “scatola” che andrà a riempirsi con le tante proposte fatte da coloro che lo vivranno. Un valore aggiunto per la città, questa è una giornata significativa», ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti.

«Consegniamo le chiavi di questo nuovo spazio dove i ragazzi e le ragazze della città sono i veri protagonisti – ha sottolineato l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio –. Un progetto dell’amministrazione ma nato accogliendo gli input delle realtà giovanili che sono le prime destinatarie della struttura. Questo vuole essere un vero e proprio hub dedicato alle associazioni, che potranno vivere e in cui potranno lasciare la propria firma».

L’assessore Andrea Civati continua: «Un’opera resa possibile anche grazie ai finanziamenti del PNRR e della Regione. Sono stati ammodernati gli spazi che andranno ad ospitare oltre all’Informagiovani, anche l’Informalavoro e il servizio civile, una sala riunione, spazi eventi, aule studio, spazi per riunioni e per il coworking. Si tratta di un’opera di riqualificazione urbana in una zona che è quella della stazione della città. Ora è una “scatola” vuota da riempire ma vuole essere un luogo vitale per la città», sottolinea l’assessore Andrea Civati.

All’esterno e all’interno della struttura, per l’occasione, decine di associazioni hanno invaso Via Como con banchetti ed iniziative per presentare il lavoro che svolgono quotidianamente e che porteranno anche dentro questo nuovo spazio.

Inoltre, sono in programma fino a sera concerti, dj set e iniziative. – Il programma