Consegnate le chiavi del nuovo Informagiovani di Varese: prima apertura sabato 4 gennaio

Sono state consegnate nella mattina del 2 gennaio le chiavi dell’Informagiovani di Varese ai ragazzi delle associazioni giovanili della città e dell’aula studio Forzinetti: a riceverle Edoardo Abbiati, consigliere ASVP.

Dopo la sua “inaugurazione” di settembre e un ultimo sopralluogo svolto il 20 dicembre scorso, nella stessa mattina si è svolto un nuovo incontro tra l’amministrazione e i giovani che animeranno lo spazio di via Como riqualificato. Con la consegna delle chiavi di oggi dovrebbero diventare così operativi gli spazi dell’Informagiovani destinati ai ragazzi di Varese: la riqualificazione prevede nuove aule studio, coworking, centro di aggregazione e luogo di socialità.

Le associazioni saranno tenute a organizzare l’apertura degli spazi di via Como, animando così sia il nuovo centro giovanile che la via di Varese in cui è inserito. La prima apertura della sala Studio è prevista per sabato 4 gennaio dalle 14.30 alle 22.30 e domenica 5 gennaio dalle ore 9.00 alle 22.30: si procederà poi con un calendario ordinario di aperture.