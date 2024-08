Arriva il nuovo spazio Informagiovani a Varese, inaugurazione il 21 settembre

La Giunta Comunale di Varese ha approvato all’unanimità l’apertura della nuova sede dello Spazio Informagiovani in via Como 19, e la sua inaugurazione prevista per il 21 settembre 2024.

La data segnerà il giorno ufficiale della ripresa delle attività del luogo di aggregazione giovanile dopo il suo trasferimento (da una parte all’altra del cortile, ma in un palazzo diverso nella via) e il periodo di chiusura dovuto a lavori di ristrutturazione e miglioramenti energetici.

La nuova sede offrirà, oltre gli Uffici Informagiovani/ Informalavoro, i settori di consultazione e le sale colloqui, una o più sale Associazioni, un Salone polivalente/eventi con limite di 99 posti a sedere e un Coworking con 14 postazioni, e «Sarà gestita in collaborazione tra il Comune di Varese e l’Associazione Culturale ASVP, che trasferisce la propria sede dalla Forzinetti al nuovo spazio e, data l’esperienza di autogestione, tramite Convenzione col Comune di Varese offrirà per un periodo di transizione di un anno la propria attività volontaria, garantendo un’ampia apertura oraria della sede come è stato negli anni per l’aula Forzinetti» ha spiegato nella sua relazione ai colleghi l’Assessora ai Servizi Educativi, Rossella Dimaggio, che ha enunciato anche le “Linee Guida di Spazio Giovani” le quali definiscono gli obiettivi principali del progetto legato al luogo di incontro e socializzazione, destinato a promuovere opportunità di protagonismo giovanile e partecipazione attiva, sviluppare competenze trasversali utili per il mondo del lavoro e stimolare collaborazioni e proposte socio-culturali innovative.

Il progetto presentato all’inizio dei lavori

UNA GIORNATA INTERA DI FESTA PER IL RITORNO DELL’INFORMAGIOVANI

L’inaugurazione del 21 settembre sarà una giornata ricca di attività: dalle 14 all’una di notte, via Como diventerà il palcoscenico di tanti eventi, con un palco di 4 metri per 4 tra la Posta centrale e la nuova sede, e spazi nella Scuola Mazzini per ospitare le attività per i più piccoli dalle 14 alle 17, mentre la serata dalle 18 all’1 con eventi musicali, mentre lungo la via ci saranno gli stand di associazioni, soprattutto giovanili o di realtà che lavorano coi giovani, che proporranno talk, giochi, attività performative e musica.