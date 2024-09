Apre il nuovo Informagiovani di Varese: un giorno di festa per l’inaugurazione

Riapre le porte alla città il nuovo spazio riqualificato dell’Informagiovani. Sabato 21 settembre l’inaugurazione, con una grande festa dentro e fuori la nuova struttura e lungo la via Como. «I ragazzi e le ragazze della città sono i veri protagonisti di questo intervento – dice l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – un progetto nato accogliendo anche gli input delle realtà giovanili che sono le prime destinatarie della struttura. Sabato 21 consegneremo le chiavi di uno spazio riqualificato che diventerà un vero e proprio hub dedicato alle associazioni giovanili, che potranno vivere e in cui potranno lasciare la propria firma».

«I giovani sono al centro di diversi interventi della città – sottolinea Matteo Capriolo, consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili – a partire dal nuovo Informagiovani che è uno spazio polivalente dove trovare aule studio, spazi per eventi, teatro, musica e aggregazione giovanile».

Sabato 21 settembre dunque riapre le porte la struttura, con un grande evento che è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e una trentina di associazioni giovanili della città, prime destinatarie della struttura, insieme alle diverse realtà della via e del quartiere. Il programma è fitto di appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, dalle 14.00 fino all’una di notte, con laboratori, performance teatrali, workshop, visite guidate, musica dal vivo.

«Un progetto che ha preso le mosse da un percorso di partecipazione che ha coinvolto da subito le realtà giovanili – interviene la consigliera Francesca Strazzi – che ora potranno usufruire di un nuovo spazio, da arricchire e rendere vivo attribuendo ad esso destinazioni e funzioni differenti, in grado di intercettare le esigenze dei ragazzi e ragazze della città».

«Le opere di riqualificazione hanno permesso di ammodernare gli spazi interni – dice l’assessore Andrea Civati – per realizzare aule per Informagiovani, Informalavoro e servizio civile, una sala riunione, spazi eventi, aule studio, spazi per riunioni e per il coworking. Un’opera resa possibile anche grazie ai finanziamenti del PNRR e della Regione ottenuti da Varese e che, insieme alle altre risorse reperite in questi anni, stanno rendendo sempre più vivibile la nostra città».

Programma

Attività all’interno dell’Informagiovani

Cooperativa San Luigi propone alle ore 15.00 un laboratorio di circa un’ora per la produzione pasta fresca con ragazzi inseriti nel progetto di pastificio sociale. L’attività è per un gruppo di circa 15 persone su iscrizioni. Per info minori@sanluigionlus.com.

ASVP (Associazione Studenti Varese e Provincia) organizza delle visite guidate per mostrare le nuove aule studio, mostrando le opportunità di aggregazione giovanile. Le visite sono in programma alle ore 15.30-16.30-17.30-18.30 e sono rivolte a piccoli gruppi. L’associazione Exploring Anima Mundi propone due laboratori, alle 15.30 e alle 17.30. ASST – Servizio di prevenzione e cura delle dipendenze, presenta le letture teatrali “Giovani Stupefacenti” con i ragazzi e ragazze del Liceo Manzoni. M.Art.E. alle 16.30 nella sala eventi mette in scena lo spettacolo “Paralleli come i binari del treno”. CSV Insubria Varese alle ore 16 e alle 18 propone dei laboratori focalizzati sui temi della partecipazione alle opportunità di lavoro e studio grazie al Servizio Civile.

Palco con musica

Dalle 18.00 spazio alla musica sul palco posizionato in fondo alla via Como. Diversi gli artisti in programma. Si inizia con l’esibizione di Akinyi, alle 18.30 sul palco Effetti, alle 19.00 Minerva. Dalle 19.35 è la volta di Biava, chiude Marco Male. Dalle 22.50 si balla con Dj Dos.

Iniziative ai gazebo informativi lungo la via Como

Tante le iniziative anche ai punti informativi. ESN Insubria propone una serie di giochi e quiz interattivi, Filmstudio 90 presenta il cinequiz, COVO metterà tela e cavalletto dove scrivere desideri e aspettative, mentre FemVa esporrà un tabellone interattivo. ASST propone giochi e attività di sensibilizzazione sulle tematiche delle sostanze stupefacenti, come il Percorso S-bronza o al Cruci-azzardo. M.Art.E. organizza esibizioni di danza.

Presente anche il Consiglio di Quartiere di Biumo, Centro e Brunella, per raccontare le possibilità di adesione e partecipazione alle assemblee cittadine. L’associazione Rolling Maple farà piccole esibizioni di skateboard. Il progetto “Influenza felice”, che unisce Naturart, Miniera di Giove, Lotta contro l’emarginazione-Discobus e Pepita happiness, propone attività per preadolescenti ed adolescenti. Lotta contro l’emarginazione – Discobus Camper propone il percorso ebrezza con gli occhiali che mostrano come si vede in stato di ebbrezza e altre attività. Ci sarà poi lo stand di Cri Varese sezione giovani, con attività di educazione sessuale e di cittadinanza attiva e sostenibile, mentre l’associazione Rotaract mette in campo attività di sensibilizzazione sui temi dell’alimentazione e di educazione sessuale. Punti informativi e iniziative anche per l‘Agorà, Karakorum, La casa di Paolo e altri ancora.

C’è infine anche una parte dedicata agli under 12, con il Ponte del Sorriso che propone laboratori di carta e di maschere, e con la Polisportiva dillettantisca Oratorio di Giubiano che sarà presente con attività e giochi nel cortile della scuola Mazzini.

Appuntamento per il 21 settembre dunque con l’inugurazione dell’edificio, con una grande festa del quartiere e della città.