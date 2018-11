La Uyba non brilla ma vince ancora

La Unet E-Work Busto Arsizio vince 1-3 contro le azzurrine del Club Italia (17-25, 26-24, 19-25, 20-25). Prestazione non esaltante delle biancorosse che perdono il secondo set e in generale commettono tanti errori, subendo in alcuni momenti l’esuberanza delle giovani atlete di coach Bellano, che ci provano sempre e riescono a mettere in difficoltà Gennari e compagne.

Top scorer delle bustocche è Grobelna (12 punti), seguita dalla capitana Gennari (11). Coach Mencarelli mantiene molto alta la concentrazione in vista dell’impegno di mercoledì al Palayamamay per i sedicesimi di CEV Cup contro il Dresda: «Non ho mai pensato che fosse facile battere il Club Italia e così è stato. Devo guardare avanti pensando che avremo due impegni settimanali e avrò bisogno di tutti. Ci prendiamo questa soddisfazione con la certezza di aver battuto una squadra tosta. Noi dobbiamo giocare con il valore aggiunto della squadra, e chi subentra sa sempre cosa fare e mi da risposte». Appuntamento quindi mercoledì 28 novembre, alle 20:30 al Palayamamay per i sedicesimi di finale di Cev Cup contro le tedesche del Dresda.

LA PARTITA – Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Grobelna opposto, Herbots e Gennari in attacco, Bonifacio e Botezat al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre con un ace del Club Italia a danno di Leonardi ma la Uyba recupera subito e si porta sull’1-3. La situazione resta in equilibrio fino al 6 pari, poi gli ace di Botezat e Groelna e un paio di errori delle azzurrine, concedono segnano il +4 per le bustocche (7-11). Busto prende in mano le redini del gioco e vola sull’11-18, costringendo coach Bellano a chiamare il time out. Sul 14-21 Orro sbatte contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo e si procura un taglio al pollice della mano sinistra ed è costretta a uscire dal campo per essere medicata. Al suo posto coach Mencarelli schiera Cumino, che fa così il suo debutto stagionale. Il set si chiude poi con il 17-25 per le biancorosse.

Nel secondo parziale la situazione di apre con grande equilibrio e le due formazioni si rincorrono punto a punto fino all’11-11. Oro rientra un campo e la partita continua a mantenersi in parità. Sul 21-20 Mencarelli prova a schierare in campo Piani che però non sembra brillare come invece era successo contro Firenze. Sul 24-21il Club Italia spreca e concede alle farfalle di rimontare, mandando il set ai vantaggi, con Fahr che chiude i conti con un ace (26-24).

Le bustocche partono subito forte nel terzo set, portandosi sul 2-6 e costringendo la panchina azzurra a fermare il gioco. Gli errori di Grobelna ed Herbots regalano l’8-8 e la situazione tornai equilibrio. Il Club Italia prova ad andare via (17-15) ma capitan Gennari non ci sta e carica il braccio, guidando le compagne a +3 (17-20). La UYBA approfitta delle imprecisioni azzurre e chiude 19-25.

Il quarto set si apre con il 5-0 a favore del Club Italia, situazione che fa subito chiamare a coach Mencarelli il time out per riportare concentrazione sulle sue ragazze ma al rientro in campo la situazione addirittura peggiora (7-0). LaUYBA non si arrende ep Iano piano riesce a recuperare lo svantaggio, riportando la parità (10-10). Le biancorosse volano sul 16-19 ma le azzurrine non mollano ed è nuovamente pareggio (19-19 e time out di coach Mencarelli). Busto reagisce e chiude set e partita (19-22).

IL TABELLINO

Club Italia Crai – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (17-25, 24-26, 19-25, 20-25)

Club Italia Crai: 1 Enweonwu, 2 Battista, 3 Malual, 4 Morello, 5 Lubian, 6 Bassi, 7 Pietrini, 8 Kone, 9 Omoruyi, 10 De Bortoli (L), 11 Costantini, 12 Populini, 13 Fahr, 14 Panetoni, 15 Nwakalor S., 16 Scola, 17 Nwakalor L., 18 Trampus

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat.

Arbitri: Canessa – Zingar

Note. Club Italia: ace 4, errori 22, muri 13. Busto Arsizio: ace 6, errori 10, muri 14. Durata set: 25’ 31’ 26’ 28’