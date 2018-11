A Laveno Mombello nasce l’Università della Terza Età. L’inaugurazione è per sabato 10 novembre, alle 10 nella sala consiliare del Comune, a cura del Lions Club Laveno Mombello S. Caterina del Sasso. L’associazione nasce con la volontà di offrire a coloro che vorranno avvicinarsi a questa realtà, la possibilità di passare un pomeriggio alla settimana il venerdì dalle 14,10 alle 17,00 ) socializzando con altre persone e, nel contempo, seguire tramite vari relatori presentazioni e illustrazioni di argomenti di vari interessi.

“Oltre a socializzare vorremmo dare alle persone la possibilità di sentirsi un po meno soli e per qualche ora aiutarli a dimenticare i problemi quotidiani. Il Lions Club Laveno Mombello S. Caterina vuole inoltre dimostrare in modo tangibile la vicinanza alle persone secondo l’etica dei Lions nonché lasciare una ferma impronta dei Lions sul territorio. Si ringrazia l’amministrazione comunale di Laveno Mombello per il supporto prestato ai Lions in questa loro nuova avventura indirizzata a tutta la popolazione”, spiegano.

I corsi si terranno il venerdì pomeriggio di ogni settimana a partire dal 16 novembre 2018 fino al 21 maggio 2019, come da programma che verrà consegnato in occasione dell’inaugurazione, presso la biblioteca del Comune di Laveno – villa Frua in via Roma.