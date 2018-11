Letture animate e laboratori “Sotto coperta”

Un intero fine settimana di letture animate e laboratori nel fine settimana alla libreria “Storie sotto coperta” di via Mazzini 5 a Gallarate. Quattro appuntamenti e tre libri ad ispirare la creatività dei più piccoli nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre.

La mattinata di sabato 2 novembreè dedicata i più piccoli con la lettura di “Dora e il mostro dell’Armadio”, alle ore 9.30 rivolta ai bimbi dai 3 ai 6 anni che poi realizzeranno un armadio pieno di mostri. A seguire, dalle ore 10.30 ai piccolini del nido (bimbi di età compresa tra gli 8 mesi e i 3 anni) sarà proposta la lettura del libro “Una notte tempestosa”, per poi “colorare” insieme la paura di Orso (in replica domenica mattina, 3 novembre dalle ore 10.30).

Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 17, l’attività è pensata per i bambini delle elementari (dai 5 ai 10 anni) che, partendo dalla lettura animata del libro “Cane nero” saranno poi coinvolti in un gioco fatto di luci e di ombre.

Per info e prenotazioni: 0331220165 – 3318133511