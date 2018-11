L’Università Liuc dei figli raccontata ai genitori

Un’opportunità per condividere informazioni e riflessioni sullo stato dell’università oggi e sulle offerte della LIUC per gli studenti e le loro famiglie, in vista della scelta degli studi universitari.

Sabato 24 novembre, torna l’appuntamento con L’Università dei figli raccontata ai genitori, iniziativa ormai consolidata della LIUC che consente alle famiglie di conoscere la realtà universitaria e, nel dettaglio, i corsi di laurea in Economia aziendale e Ingegneria gestionale direttamente dalla voce del professor Massimiliano Serati e del Prorettore alla Ricerca Raffaella Manzini.

Sarà, inoltre, possibile avere incontri individuali con i docenti, conoscere tutti i servizi e le ampie opportunità offerte dalla LIUC (dalle borse di studio alle esperienze di studio all’estero, ai contatti con le aziende) e fare una visita guidata dell’Università e della Residenza con gli studenti del team LIUC.

“Abbiamo inaugurato questi incontri 10 anni fa, primi in Italia, per raccontare ai genitori come funziona l’Università italiana e descrivere le peculiarità del nostro Ateneo, ciò che lo caratterizza e distingue nei servizi offerti e nella didattica”, spiega Michele Puglisi Direttore Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa – didattica CARED. “A distanza di anni, crediamo che la formula contribuisca in modo tuttora efficace a fornire una serie di informazioni chiare e a stimolare un momento di riflessione, condividendo una sorta di bussola per l’orientamento”.