In manette la ladra dell’ospedale. La quarantaquattrenne è stata colta in flagrante mentre cercava di forzare un distributore di cibi e bevande all’interno dell’ospedale ed è stata arrestata ieri sera (mercoledì) dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Erano circa le 19,30 quando la volante, su segnalazione di alcuni dipendenti dell’ospedale allarmati da forti rumori provenienti dal reparto di neurologia, ha raggiunto il presidio sanitario giusto in tempo per scorgere la donna mentre si allontanava in tutta fretta dalla stanza nella quale sono collocati i distributori. Dopo un breve inseguimento la donna è stata bloccata al piano superiore, proprio mentre si apprestava a fuggire da

una finestra.

L’immediato sopralluogo ha permesso di accertare che i rumori sospetti erano stati causati dal tentativo di scassinare un erogatore di alimenti e bevande utilizzando come leva una sbarra metallica. La quarantaquattrenne, volto noto alle Forze dell’Ordine in quanto annovera numerosi precedenti di polizia anche specifici,

(pochi giorni fa è stata sorpresa con medicinali e oggetti rubati in un altro reparto ospedaliero), è stata arrestata in flagranza di reato.

