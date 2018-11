Monterosa Ski, la stagione invernale parte in anticipo

Con due settimane di anticipo sulla data ufficiale, sabato 17 novembre Monterosa Ski inaugura la stagione invernale 2018/2019. Saranno operativi gli impianti che da Stafal e da Alagna portano a Punta Indren e si potrà sciare sulle piste Salati, Salati 1 e Salati Variante, nel versante di Gressoney, Cimalegna e Bodwitch, in Valsesia, già ottimamente innevate dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato l’area nelle scorse settimane.

Salendo sul funifor si arriva ai 3.275 metri di Indren: da qui è possibile lasciarsi guidare dagli sci e godere ogni istante della discesa lungo il fuoripista palinato passando per il mitico “canalino dell’aquila”. Ottime notizie in arrivo anche per tutti gli sci alpinisti: il percorso di risalita che dal Gabiet porta al Passo dei Salati sarà pronto per il weekend.

Quattro giorni di apertura straordinaria, sabato 17 e domenica 18 novembre e poi ancora sabato 24 e domenica 25 novembre per soddisfare la voglia di neve e di adrenalina. Skipass giornaliero € 28,00 e in regalo l’accesso a Monterosa Freeride Paradise.