Pallacanestro Varese e Valle d’Aosta, un “matrimonio” che piace a tutti

I giorni di ritiro a Gressoney sono ormai un classico dell’estate per la Pallacanestro Varese. La squadra di Herman Mandole è salita nella località montana dopo il rientro da Minorca e si sta allenando come di consueto alla Sport Haus – impianto che si trova all’inizio dell’abitato di Saint Jean – fino all’ultima seduta prevista per venerdì 20.

La società biancorossa è ospite della Regione Autonoma Valle d’Aosta con cui il rapporto, nato alcuni anni fa, appare molto solido ed è stato celebrato in una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore regionale Giulio Grosjacques, quello comunale Andrea Gallo e Max Ferraiuolo, team manager della Pallacanestro Varese.

«Siamo qui a Gressoney St. Jean per la quinta volta per un ritiro precampionato – ha spiegato Ferraiuolo – e ormai siamo di casa, tanto che ieri ho incontrato un signore che mi ha detto “Siete in ritardo” perché in effetti quest’anno siamo arrivati più tardi del solito. Qui troviamo sempre una grande ospitalità, strutture all’avanguardia e personale sempre pronto a rispondere alle esigenze di una società professionistica che a volte sono complicate. Il palazzetto è molto bello, con tribune, sala pesi e piscina che sono tutte cose utili per lavorare e mettere a punto la preparazione prima del campionato. Insomma, ci sono i presupposti per proseguire questo rapporto: cambiano allenatori e giocatori ma la Pallacanestro Varese continua ad arrivare in Valle d’Aosta e a Gressoney».

L’assessore Grosjean ha quindi confermato che anche dal lato valdostano la collaborazione sta avendo riscontri positivi. «L’abbinamento con la Openjobmetis è fondamentale sia perché è una realtà tra le più importanti e storiche del basket italiano, sia perché Varese e la sua provincia sono un bacino di turismo di prossimità che ci dà già grandi soddisfazioni. Stiamo per ri-firmare la convenzione per essere tra gli sponsor sulle maglie di riscaldamento della squadra e sulle pubblicità al palazzetto che, tra l’altro, è sempre quasi tutto esaurito e questo permette alla Regione di avere ampia visibilità».

Per i tifosi, intanto, sono allo studio iniziative speciali: «Stiamo mettendo a punto pacchetti turistici ad hoc per i tifosi della Pallacanestro Varese: manca ancora qualche dettaglio ma ci siamo rivolti a una delle grandi società che gestiscono gli impianti sciistici, ovvero Monterosa Ski, per proporre una scontistica legata agli sciatori che sono anche supporters di basket (uno di questi – ha affermato Ferraiuolo – è proprio Luis Scola ndr)».

Il Comune di Gressoney St. Jean infine si conferma punto di riferimento per lo sport non solo locale. «I nostri comuni sono piccoli ma hanno grande tradizione sportiva. Abbiamo avuto tanti atleti nelle nazionali di sci, sia alpino sia nordico, e d’estate ci stiamo specializzando nel trail running. Avere qui una grande società della Serie A di basket è importante per sottolinere come ci siano anche strutture di prim’ordine per gli sport indoor, in generale in Valle d’Aosta e in particolare a Gressoney. La Sport Haus ha ospitato atleti di alto livello in diverse discipline, come anche la scherma e la lotta, e presto sarà migliorata. Stiamo infatti per iniziare una serie di lavori di rinnovamento dell’area piscine per mantenere la struttura moderna e funzionale».

LECCO IN DUBBIO? – C’è una grana, assolutamente non collegata al ritiro, che può complicare la vita alla Openjobmetis. Il torneo di Lecco (sabato 21 e domenica 22) è infatti in forte dubbio, pare per la mancata omologazione del campo di gioco. La società attende lumi nelle prossime ore e, nel contempo, si sta muovendo per trovare un’alternativa almeno a livello di scrimmage.