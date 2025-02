Mastini doppia beffa, l’Aosta vince ai rigori

Serve tutta la potenza di fuoco dell’opulenta panchina di casa, un pizzico di fortuna e 8 rigori per consentire all’Aosta di vincere sui Mastini, che hanno ancora una volta giocato con il cuore il penultimo match del Master Round della IHL.

Certo il cuore non è bastato, ma grinta e passione sono quelle che servono per arrivare con lo spirito giusto alla fase finale di questo campionato. Stupenda la prestazione di Ohandzhanyan che ha parato davvero tantissimo opponendosi alle strepitose bocche di fuoco avversarie. Stoica la difesa del risultato nei tempi regolamentari con Aosta che riacciuffa la parità solo a 13″ dalla fine. Una prima beffa, poi ripetuta nell’infinita serie di tiri finali: peccato.

Intanto sulle altre piste Feltre vince contro Caldaro, mentre Appiano vince contro Alleghe, che sarà la squadra che Varese (certa del quarto posto) incontrerà nei quarti di finale play-off.

PRIMO INGAGGIO – Giocare in casa della corazzata aostana è sempre impresa ardua, per tutti, ma i Mastini in queste occasioni sanno dare prova del carattere e della grinta propria dei colori gialloneri. Mancano all’appello Raimondi e Tilaro.

LA PARTITA

I – Parte subito forte Aosta, con Nardella pericoloso grazie ad un illuminante assist di Garau con Ohandzhanyan chiamato all’acrobazia dopo soli 10’’. Due minuiti dopo è Ghiglione, ben imbeccato da Perino, che prova a sorprendere Marinelli che però fa buona guardia deviando col bastone. Ancora Aosta, stavolta con Berger bravo a liberarsi e scagliare un buon tiro dall’altezza dell’ingaggio sinistro con un tiro che rimbalza corto ma nessuno dei gladiatori è li per sfruttare il rebound. I padroni di casa spingono forte, prima con Nardella e poi con Timpone provano la conclusione solitaria, ma l’estremo giallonero è sempre pronto. A 7’29’’ Timpone fa ostruzione su Allevato concedendo la possibiltà a Varese di giocare con l’uomo in più. Ottima la superiorità giallonera con i Mastini che sfiorano il gol grazie a Franchini. Aosta in affanno, con De Nardi costretto a sgambettare Piroso per fermare la sua cavalcata verso la porta. Nuova superiorità per i Mastini che dura pochi secondi, visto che Raskin lascia partire un tiro raso ghiaccio che Ghiglione devia tra le gambe di Marinelli. 0 a 1. Aosta prova a reagire, sempre con il solito Nardella su cui Ohandzhanyan compie un mezzo miracolo. Varese risponde con due belle azioni, la seconda pinzata da Marinelli con conseguente ingaggio vinto da Kuronen che gira per Maekinen che finta il tiro, appoggia per Piroso che insacca da pochi passi lo 0-2. La reazione dei padroni di casa è rabbiosa, Varese stringe i denti con Michael Mazzacane costretto al fallo su Berger lanciato a rete. Si riprenderà con 2′ di superiorità per i Gladiators.



II – Aosta con l’uomo in più detta subito legge, Nardella serve Berger che sbaglia di poco la mira, subito dopo è Timpone a scaldare i gambali di Ohandzhanyan che però si fa trovare pronto anche al successivo tiro di Garau. Mastini a denti stretti resistono al 5 contro 4, anzi sfiorano il gol con Franchini che in azione solitaria si beve due difensori, fa sedere Marinelli ma non trova la porta. Aosta risponde ancora con Timpone che si fa tutta la pista con Erik Mazzacane costretto a stenderlo per il secondo power play aostano, bello ma impreciso, con Varese che annulla anche questa occasione. Aosta spinge e lo fa con ordine mettendo sul ghiaccio un bel gioco, di brutto rimangono solo le inguardabili divise. Nardella prova dalla corta distanza, disco deviato corto ma la difesa giallonera disimpegna male, Christian Buono ne approfitta e serve Pfoestl che alza il disco sopra la spalla sinistra di Ohandzhanyan accorciando le distanze, 1-2. Ancora Aosta, con Varese che sembra subire l’azione di rimessa dei padroni di casa, che infatti passano ancora con Mocellin, servito ancora da Buono che quando pattina senza suonare il violino sembra davvero un ottimo giocatore, 2-2. Padroni di casa galvanizzati, ottima discesa di Carmine Buono, che seve il fratello Cristian che gira bene per Berger che la mette nel sacco portando in avanti i suoi, 3-2. Varese che prova solo uscite dal terzo piuttosto timide, in una di queste Crivellari sembra liberare il disco dopo aver superato la blu, probabilmente lo crede anche Marinelli che non copre l’angolo con il disco che si insacca. 3-3 e Mastini che prendono coraggio, prima Borghi, poi Kuronen provano a portare lo score a favore di Varese, gol che arriva grazie ad una buona invenzione di Franchini che serve Michael Mazzacane che fredda l’estremo aostano, 3-4. Due minuti dopo Borghi ha l’opportunità di mettere il sigillo al secondo periodo ma sbaglia in uno contro zero.

III – Terzo e ultimo periodo che si preannuncia caldissimo, con i padroni di casa che partono subito forte, mettendo alle corde Varese, con 5′ di vero e proprio assalto alla gabbia giallonera, unica azione ospite della prima parte di periodo è di Kuronen, bravo a liberare Borghi che però non trova lo spazio tra palo e gambale di Marinelli. Varese difende come può, provando più a distruggere che a costruire, situazione che genera una sorta di power play aostano continuo, Ohandzhanyan fa così tante parate che meriterebbe il cambio. Sul finale di periodo Franchini prima e Borghi poi provano a sorprendere la retroguardia avversaria, non trovando mai lo spiraglio per impensierire Marinelli. A 6′ dalla fine Schina colpisce duro Carmine Buono, per un power play che non cambia lo score per Aosta ma stanca parecchio i Mastini che da metà partita sono privi anche di Bertin che ha smesso di scendere sul ghiaccio probabilmente per un colpo subito. A 2′ dalla fine Marinelli esce dai pali, con Aosta in sei giocatori di movimento decisamente incontenibili, super straordinari per l’estremo giallonero, che però cade a 13″ dalla fine, grazie ad un gol dalla cortissima distanza di Christian Buono.

OT – Overtime che parte lento, con Varese che prova a tenere Aosta che in 3 contro 3 è davvero micidiale, è però la squadra di Glavic a sfiorare il gol. Si continua senza farsi troppo male, con le squadre che non si scoprono.

Si va ai rigori, con Aosta che passa subito, Varese pareggia al terzo tiro e si va sul pari ai rispettivi quinti tiri. Alla fine è Nymenko che realizza l’ottavo shootout che regala la vittoria ai padroni di casa.

HC AOSTA – HCMV MASTINI VARESE 5-4 SO

(0-2; 3-2; 1-0; 0-0; 1-0) RETI: 13.32 Ghiglione (V – Franchini, Perino), 18.20 Piroso (V – Makinen, M. Borghi); 25.55 Pfostl (A – JC Buono), 28.12 Mocellin (A – JC Buono, Berger), 30.54 Berger (A – JC Buono, CA Buono), 33.53 Crivellari (V – M. Borghi, Piroso), 34.45 M. Mazzacane (V); 59.47 Buono (A -Nardella). Rigore decisivo: Nymenko (A). RIGORI: Nardella (A) gol, Piroso (V) parato, Buono Ca (A) parato, Mazzacane M. (V) parato, De Toni (A) parato, Franchini (V) gol, Buono Ch. (A) parato, Maekinen (V) parato, Nimenko (A) gol, Borghi M. (V) gol, Mazzacane M. (V), parato, Timpone (A) parato, Franchini (V) parato, Nardella (A) parato, Maekinen (V) parato, Nimenko (A) gol. AOSTA: Marinelli (Montini), Timpone, De Santi, Pfoestl, Buono Ch., Gesumaria, Buono Ca., Lysenko, De Toni, Garau, Nimenko, Mocellin, Moucka, Nardella, De Nardin, Mazzocchi, Berger, Villotti, Luisetti. All: Giovinazzo.

VARESE: Ohandzhanian (F. Matonti); Maekinen, Crivellari, Raskin, M. Matonti, Schina, E. Mazzacane, Bertin; Piroso, Kuronen, M. Borghi, Ghiglione, Vanetti, Perino, Allevato, M. Mazzacane, Franchini, P. Borghi. All. Glavic.

ARBITRI: Bassani e Petrov (Doriguzzi Toia e Magliano)

NOTE. Penalità: A 10′, V 12′. Superiorità: A 0-3, V 1-2. Spettatori: 450.

IHL MASTER ROUND

RISULTATI (9a giornata): Appiano – Alleghe 5-4 OT; Aosta – Varese 5-4 SO; Feltre – Caldaro 3-2.

CLASSIFICA: Caldaro 45; Aosta 37; Feltre 34; VARESE 28; Alleghe 20; Appiano 16.