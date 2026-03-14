La “prima” è di Aosta: ai Mastini non basta l’ultima rimonta

Niente da fare nel primo atto della semifinale di IHL per i Mastini, sconfitti 4-3 ad Aosta dai Gladiators padroni di casa. Varese c’è eccome se c’è: i Mastini hanno dimostrato di non essere inferiori giocando una bella partita. Gara, quella dei gialloneri, non esente da imperfezioni, con un primo periodo nel quale Aosta è spesso entrata nel terzo difensivo come un coltello caldo nel burro, poi Varese ha preso le misure degli avversari, giocando un ottimo hockey.

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Questa prima gara ha fatto emergere un fattore molto importante, Aosta non è ingiocabile. Peccato per la partenza sprint dei padroni di casa, bravi poi a capitalizzare il risultato, pur sparendo hockeisticametne parando nel terzo periodo. Protagonisti ancora gli arbitri, incapaci di decidere su presunto fallo di Piroso, che prima non viene fischiato, poi veloce riunione a centro pista e penalità assegnata, che concede ad Aosta di prendere il largo con gol in power play. Svista degli zebrati più tardi, con i Gladiators in sei giocatori di movimento sul ghiaccio non segnalati. Una grinta quella di Varese che ha concesso bellissime emozioni agli oltre duecento tifosi varesini, che hanno sostenuto per tutti e sessanta minuti Varese. Non è mancata neppure la rissa finale dopo il suono della sirena, con Piroso, rientrato alla grande, che battibecca con Gesumaria richiamando sul ghiaccio tutti i giocatori delle due squadre. Ora si torna a Varese, in una gara importantissima, che i Mastini devono vincere.

I – Gara che parte subito veloce, con le squadre che sembrano giocare senza troppi tatticismi, occasioni da ambo le parti, prima Buono raccoglie un bell’assist da Marcello Borghi, poi il capitano giallonero cerca la soluzione solitaria ma non è preciso. Risponde Aosta, con Nardella, ma Filippo Matonti è ben piazzato e neutralizza. Ancora Gladiatros in avanti, stavolta con Mocellin che però trova ancora sul suo fendente l’estremo giallonero. Mastini che a 5:08 devono scontare una penalità per troppi uomini sul ghiaccio, penalty killing giocato molto bene da Varese che annulla tutte le azioni di Aosta. Gialloneri che si ripropongono in avanti con Bastille, fermato da un fuorigioco millimetrico. Gara che mantiene un ritmo molto elevato. Ora però Aosta sembra aver enormi spazi nei paraggi della gabbia giallonera, molte le penetrazioni di Nimenko e Nardella, difficilmente ostacolate dalla retroguardia giallnera. A 17:27 Mc Nally serve bene Gesumaria, che ha tutto il tempo di aggiustare il disco sul bastone, prendere la mira e da tre metri dopo la blu fa partire un raso ghiaccio che fulmina Filippo Matonti. 1-0. Ancora Aosta nel finale di frazione, con un’ottima occasione del solito Nardella che Filippo Matonti neutralizza. Serve modificare l’assetto difensivo dei Mastini.

II – Si riprende, ancora Aosta in avanti, ma Varese sembra ora contenere le pericolose discese dei Gladiators della prima frazione. Gialloneri che sembrano impostare bene, con Marcello Borghi bravo a ricavarsi spazi tra le maglie avversarie, ora sono i padroni di casa a subire l’azione di Varese. Piroso ha un buon disco, ma spara di poco a lato. Aosta ora reagisce, bravo Gesumaria a recuperare un buon disco, con Filippo Matonti pronto sul palo di sinistra. Aostani sbilanciati in avanti, con Buono che sblocca Bastille che si fa tutta la pista ma viene steso prima del tiro. Penalità a favore dei Mastini. Varese gioca un buon power play, ma il disco non entra. Gladiators che tornano a spingere ma ora l’assetto difensivo di Varese sembra contenere la comunque arrembante manovra avversaria, bisognerà probabilmente sfruttare le ripartenze. Mastini che ora crescono, mettendo sul ghiaccio un ottimo hockey, manovra che a 34:43 porta al gol, Buono smarca Bastille che da sei metri trafigge Perla. 1-1

Pareggio che dura venti secondi, con Nimenko, completamente smarcato, centra il jolly da distanza siderale. 2-1

Ci riprova Varese, con Bastille ancora in slalom ed ancora atterrato, altro power play, giocato molto bene dai Mastini ma che non sblocca il risultato. Gladiators ancora in avanti, che passano ancora ad un minuto dalla fine di frazione, con Mc Nally bravo in tapin su tiro teso di Lysenko. 3-1



III – Si riprende con una bella azione di Aosta, fermata da Piroso in maniera ruvida, all’inizio l’arbitro non fischia, poi ci pensa, si consulta con il resto degli zebrati e manda in panca il 55 giallonero. I Gladiators mettono l’assedio al terzo giallonero, Filippo Matonti si supera su due tiri, ma deve cedere al tiro di rimessa di Gesumaria. 4-1

Ingaggio e opportunità per Varese, con Xamin che si lancia in uno contro zero verso Perla, ma l’ex giallonero dice di no. Ancora Mastini, stavolta con Terzago, altro uno contro zero, ma stavolta il tiro è alto. Varese ora spinge moltissimo, con Aosta in palese affanno, tante belle occasioni in pochi minuti ma il disco non entra. A metà frazione Aosta schiera sei uomini sul ghiaccio, ma l’arbtiro non vede. Mastini che non mollano la presa, ma sorte e un ottimo Perla tengono il risultato. A poco meno di tre minuti dalla fine Matikainen richiama il portiere, con Varese padrona del ghiaccio, Maekinen coglie in buona posizione Bastille, che ringrazia e mette nel sacco. 4-2

Mastini galvanizzati, ingaggio e portiere ancora fuori, manovra stupenda di Bastille che gira bene per Terzago che a 59:46 batte per la terza vola Perla. 4-3

Non c’è più tempo, la vince Aosta ma che però non fa paura.

AOSTA GLADIATORS – HCMV MASTINI VARESE 4-3

(1-0; 1-1; 2-2)

MARCATORI: 17.27 Gesumaria (A – McNally, Sukhytskyi); 34.43 Bastille (V – Buono), 35.13 Nimenko (A – Nardella, Lysenko), 38.49 McNally (A – Sukhytskyi, Lysenko); 42.20 Gesumaria (A – McNally, Oberhoeller), 58.14 Bastille (V – Maekinen, Terzago), 59.46 Terzago (V – Bastille, Maekinen).

AOSTA: Perla (Montini); Lysenko, Sukhytskyi, Gesumaria, De Santi, Capra, Oberhoeller; Nardella, Nymenko, McNally, Mocellin, Fraschetta, Calovi, Movchan, Minniti, Mazzocchi, Martello, Verza. All. Giovinazzo.

VARESE: F. Matonti (Mordenti); Maekinen, M. Matonti, Schina, Re, Bertin, Crivellari, E. Mazzacane; Bastille, M. Borghi, Buono, Perino, Terzago, Piroso, Xamin, M. Mazzacane, Peterson, Venturi, P. Borghi, Tilaro. All. Matikainen.

ARBITRI: Lega, Vignolo (Magliano, Tortia).

NOTE. Penalità: A 4′, V 4′. Superiorità: A 1-2, V 0-2. Spettatori: 885.