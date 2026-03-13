L’attacco stellare di Aosta contro il nuovo corso dei Mastini: in IHL è tempo di semifinale

I numeri, si sa, non mentono (quasi) mai, e almeno sulla carta una squadra più forte nell’arco delle cinque partite dovrebbe prevalere. Sabato 14 prendono il via le semifinali della IHL che prevedono – appunto – la necessità di vincere tre partite per accedere alla finalissima. Caldaro-Pergine da una parte, Aosta-Varese dall’altra ed è ovviamente su questa che ci focalizziamo in sede di presentazione. Aosta ha concluso il Master Round come seconda forza del campionato, grazie a un roster profondo, con stranieri di assoluto livello e una vecchia conoscenza tra i pali, quel Rocco Perla che nei cuori gialloneri ci è rimasto eccome, e non solo per le magnifiche performance sportive. (foto Hcmv-AFG)

Dall’altra parte ecco i Mastini, squadra profondamente mutata nell’ultimo mese e mezzo, più simile ad una Centuria romana, capace di mettere sul ghiaccio una nuova identità, plasmata dalle abili mani del condottiero Juhani Matikainen. Il nuovo coach sembra aver trovato il modo di disporre la sua personale coorte, che sempre di più mette in pratica i suoi dettami.

E come il generale delle Gallie faceva con i suoi legionari, vincendo per superiorità strategica grazie alla precisa assegnazione di ordini precisi ed essenziali a uomini e reparti, sembra che il tecnico finlandese riesca nell’intento di estrarre il massimo dal bastone di ogni singolo giocatore. Un conquistatore il cui scopo non è solo quello di vincere, impostando prima di tutto un’idea di hockey riconoscibile e coerente, lavorando molto bene sotto l’aspetto dell’amalgama della squadra, capace di modificare l’assetto della squadra da Testudo a Cuneus nel giro di pochi istanti.

Sabato (primo ingaggio ore 20, Palaghiaccio di Aosta), Gara 1 di semifinale IHL vedrà quindi affrontarsi due squadre con stili diversi ma a cui piace far girare il disco. Aosta sulla carta ha tutte le carte in regola per imporsi e lo si capisce osservando i singoli giocatori: Nimenko ha la media di due gol a partita, Nardella ha totalizzato in tre gare 12 punti, lo segue a ruota McNally e poco distante Mocellin. Vere e proprie macchine da gol insomma, supportate da un reparto difensivo di primo livello, con in porta Rocco Perla che para alla media del 92,6%. Squadra che dispone di un ottimo mix di giovani di alto livello, capaci di velocizzare l’azione e concedere intensità al gioco, situazione, quella dell’intensità costante, che è per esempio mancata ad Alleghe.

Missione impossibile? No, per nulla. Varese ha nel proprio DNA la capacità di affrontare al meglio le sfide impegnative, e sotto determinati aspetti giocare contro i Gladiators potrebbe far esprimere i Mastini in maniera più fluida rispetto alla serie vinta contro le Civette, in funzione di un gioco probabilmente meno spezzettato, che a Varese non dispiace.

C’è poi in questa serie una storia nella storia: la sfida tra i portieri. Probabilmente (Pysarenko è reduce da un infortunio) sarà ancora Filippo Matonti a difendere la gabbia giallonera: il giovane portiere si è dimostrato all’altezza contro Alleghe, concedendo personalità e sicurezza al reparto difensivo. Dall’altra parte della pista l’ex giallonero, che ad Aosta ha trovato continuità. Due estremi difensori molto diversi, ma davvero forti, che sanno benissimo che la finale passerà anche dalle loro performance.

Sulla carta, quindi, sono i Gladiators a partire favoriti, con Varese che arriva a questa semifinale forse con meno pressione — e questo è un bene — portando in dote una maggiore compattezza e la quasi completa maturazione di un nuovo stile di gioco. Ora la parola spetta al ghiaccio.

IL CALENDARIO

Gara1: Aosta – Varese (sabato 14/3, ore 20 – Palaghiaccio di Aosta)

Gara2: Varese – Aosta (martedì 17/3, ore 20,30 – Acinque Ice Arena, Varese)

Gara3: Aosta – Varese (giovedì 19/3, ore 20 – Palaghiaccio di Aosta)

Ev. Gara4: Varese – Aosta (sabato 21/3, ore 18,30 – Acinque Ice Arena, Varese)

Ev. Gara5: Aosta – Varese (sabato 14/3, ore 20 – Palaghiaccio di Aosta)

