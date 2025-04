Pasticci e pezze: il Varese pareggia 2-2 a Chieri

Un punto che sa di poco per il Varese, ma che quanto meno non allunga la striscia di sconfitte dopo Romentino e Lavagnese. A Chieri però i biancorossi non hanno certo brillato né per attenzione difensiva, regalando due gol con troppa leggerezza, il primo in particolare dopo 3′ di gara. Il gol di Valagussa ha rimesso in parità la sfida una prima volta, ma un’altra disattenzione difensiva ha permesso ai torinesi di ritornare in vantaggio con Henry. Nella ripresa i biancorossi hanno spinto tanto e trovato il pareggio al 25′ con il gol di Priola su azione d’angolo, anche perché su azione la squadra di Floris continua ad essere estremamente sterile. Gli sforzi finali non hanno portato al gol della vittoria nonostante la spinta, con Vitofrancesco e compagni che si sono dovuti accontentare del pari.

Un punticino che in ottica classifica permette a Gozzano e Lavagnese di accorciare, mentre l’unica a perdere davanti è il Ligorna, sconfitta a Bra dai giallorossi, sempre più lanciati verso la promozione. Settimana prossima si tornerà al “Franco Ossola” con l’anticipo di sabato 12 aprile contro il Chisola, in attesa della trasferta del 17 aprile (giovedì di Pasqua) in casa della capolista che potrebbe festeggiare proprio con i biancorossi la promozione in Serie C.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo due sconfitte di fila e il crollo in classifica dal secondo al quinto posto, al Varese si chiede una reazione, prima ancora mentale che di gioco. Ad ospitare i biancorossi c’è il Chieri che lotta per evitare la retrocessione e vuole sfruttare il turno casalingo per mettere punti in classifica. Mister Roberto Floris, che deve ancora fare a meno di capitan Vitofrancesco (comunque in panchina al fianco della squadra), Romero, Molinari e Stampi, schiera un 4-3-3 che in attacco punta su Barzotti, Banfi e Marchisone mentre il grande ex di giornata, D’Iglio, parte dalla panchina mentre Mikhaylovskiy passa dalla fascia di capitano a non essere neanche in panchina “per scelta tecnica”, commenterà Floris a fine partita; la fascia va sul braccio di Ropolo. Stesso schema tattico per i torinesi di mister Molluso, con l’ex Torino Simone Edera a guidare l’attacco completato da Ribaudo ed Henry.

PRIMO TEMPO

Al primo attacco il Varese va vicino al gol: imbucata di Marchisone per Barzotti che si allunga ma non riesce a superare Faccioli in uscita. I biancorossi però in difesa si fanno trovare fuori posizione sul primo pallone profondo in fascia con Ribaudo che entra in area, si porta palla sul destro e batte Piras sul primo palo per l’1-0 dopo 3′. Il brutto inizio biancorosso si complica ancora di più quando Marchisone si fa male e deve lasciare la gara, con Malinverno che rivede il campo dopo un lungo periodo. I biancorossi però reagiscono bene e al 13′ trovano il pari: rimessa lunga da destra, Barzotti allunga di testa per Banfi che difende palla, nel cuore dell’area irrompe Valagussa che controlla e batte Facchin per l’1-1. Trovato il pareggio i biancorossi tengono alta la pressione e il Chieri si abbassa in difesa. La spinta non porta però al gol e al 33′ è il Chieri a passare nuovamente in vantaggio sfruttando un’altra rivedibile azione difensiva iniziata dal passaggio in orizzontale di Malinverno, Valagussa sfiora con la punta del piede mettendo fuori causa Maccioni, la palla arriva a Edera che viene chiuso da Ropolo ma sul rimpallo Henry vince il duello con Daqoune – non particolarmente reattivo – e batte Piras per il nuovo vantaggio torinese. Questa volta la reazione dei biancorossi non arriva, il Chieri non soffre più di tanto e all’intervallo i biancorossi sono sotto 2-1.

SECONDO TEMPO

I primi minuti della ripresa danno da subito l’idea di quello che sarà: il Chieri difende, aabbassa i ritmi e fa scorrere il tempo mentre il Varese ci prova con voglia ma poca organizzazione. All’11’ mister Floris pesca dalla panchina: dentro Jella per De Angelis, appena ammonito, e Priola per Malinverno; quest’ultimo un cambio che sa di punizione immeritata per il numero 8 varesino, tolto dal campo dopo un tempo. I biancorossi si riorganizzano con la difesa a 3 e spingono ma di occasione da gol non ne arrivano. Il pari, a forza di spingere, arriva al 25′ su azione d’angolo con Priola che si trova il pallone sul piede e lo spinge in rete per il 2-2. Rimesso in equilibrio il match i biancorossi provano a dare seguito alla spinta con Banfi che ci prova due volte ma prima pecca di mira da fuori e poi, in girata da dentro l’area, viene contrastato efficacemente dalla difesa di casa. Al 35′ però è Piras a dover parare il tiro di Petracca da fuori per evitare guai. Nel finale il Varese ci prova di con forza e al 45′ Floris inserisce anche Vitofrancesco per gli ultimi assalti nei 6′ di recupero. La zampata vincente però non arriva e così i biancorossi devono accontentarsi di un punticino che sa di poco.