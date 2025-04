Chieri – Varese in diretta

Dopo i ko contro NovaRomentin e Lavagnese, il Varese deve cercare di tornare alla vittoria per riuscire quanto meno a mantenere la posizione in zona playoff. A Chieri però troverà di fronte una squadra affamata di punti per evitare la retrocessione. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.

