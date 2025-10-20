Boldini si ferma, la Uyba pure: Busto battuta 3-0 a Chieri

Doppia complicazione per il cammino della Eurotek Laica Busto Arsizio. La squadra di Barbolini perde nettamente a Chieri (3-0) e soprattutto deve fare i conti con l’infortunio di una delle sue stelle, la palleggiatrice titolare Jennifer Boldini che si è fermata nel corso dell’allenamento di rifinitura per un problema al ginocchio e ora tiene tutti con il fiato sospeso. In attesa del responso medico però, si teme uno stop lungo.

In Piemonte le Farfalle sono quindi scese in campo con la giapponese Nanami Seki in cabina di regia e hanno tenuto testa alle padrone di casa, ma nei momenti decisivi è stata la Reale Mutua a chiudere i conti. Nel primo set, per esempio, Busto è risalita da una situazione difficile grazie ai punti di Melanie Parra (ben 7 nel periodo), stimolata dalla sfida con il c.t. del suo Messico, Negro, che è anche allenatore di Chieri. La Uyba è arrivata ad avere un set point ma si è poi arresa ai vantaggi, 28-26.

Duro invece il set centrale: la Eurotek è restata a galla con Gennari ma gli 8 punti combinati di Kunzler e Nervini hanno spinto Chieri e abbattuto le resistenze biancorosse: 25-17 il parziale tutto piemontese. Nel terzo set Busto si è risollevata e ha dato vita a un testa a testa con diverse protagoniste: da Van Avermaet a Obossa, da Battista a Torcolacci. Le due avversarie sono giunte appaiate a quota 19 ma poi Chieri ha piazzato un 6-1 con gli ultimi sette palloni prendendosi i tre punti in un’ora e mezza di gioco.

«Sapevamo che Chieri è una grande squadra, e l’ha dimostrato difendendo tanto e attaccando con grande efficacia – ha detto Josephine Obossa – Noi non siamo riuscite a concretizzare il nostro gioco nei momenti chiave, come nel finale del primo set. In generale ci è mancato qualcosa in tutti i fondamentali, ma credo comunque che sia stata una buona prestazione contro un’avversaria più forte».

Reale Mutua Fenera Chieri – Eurotek Laica Busto Arsizio 3-0

(28-26, 25-17, 25-22)

Chieri: Antunovic, Kunzler 16, Spirito (L), Ferrarini ne, Bonafede ne, Alberti ne, Van Aalen 3, Nervini 13, Bah ne, Nemeth 15, Cekulaev 4, Dambrink 2, Gray 5, Lotti ne. All. Negro.

Busto A.: Battista 2, Pelloni (L), Gennari 4, Metwally ne, Seki 1, Van Avermaet 10, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 12, Eckl 4, Torcolacci 1, Parra 14, Magli ne, Esposito ne. All. Barbolini.

Arbitri: Salvati e Saltalippi.

Note. Chieri: Battute vincenti 4, battute errate 10, muri 8, attacco 43%, ricezione 72%, errori 17. Busto: Battute vincenti 2, battute errate 9, muri 4, attacco 37%, ricezione 62%, errori 20. Spettatori: 1.302.