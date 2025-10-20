Boldini si ferma, la Uyba pure: Busto battuta 3-0 a Chieri
Infortunio al ginocchio per la palleggiatrice titolare, sostituita da Seki (foto) nel match con le piemontesi. Le Farfalle combattono in due set ma si devono arrendere
Doppia complicazione per il cammino della Eurotek Laica Busto Arsizio. La squadra di Barbolini perde nettamente a Chieri (3-0) e soprattutto deve fare i conti con l’infortunio di una delle sue stelle, la palleggiatrice titolare Jennifer Boldini che si è fermata nel corso dell’allenamento di rifinitura per un problema al ginocchio e ora tiene tutti con il fiato sospeso. In attesa del responso medico però, si teme uno stop lungo.
In Piemonte le Farfalle sono quindi scese in campo con la giapponese Nanami Seki in cabina di regia e hanno tenuto testa alle padrone di casa, ma nei momenti decisivi è stata la Reale Mutua a chiudere i conti. Nel primo set, per esempio, Busto è risalita da una situazione difficile grazie ai punti di Melanie Parra (ben 7 nel periodo), stimolata dalla sfida con il c.t. del suo Messico, Negro, che è anche allenatore di Chieri. La Uyba è arrivata ad avere un set point ma si è poi arresa ai vantaggi, 28-26.
Duro invece il set centrale: la Eurotek è restata a galla con Gennari ma gli 8 punti combinati di Kunzler e Nervini hanno spinto Chieri e abbattuto le resistenze biancorosse: 25-17 il parziale tutto piemontese. Nel terzo set Busto si è risollevata e ha dato vita a un testa a testa con diverse protagoniste: da Van Avermaet a Obossa, da Battista a Torcolacci. Le due avversarie sono giunte appaiate a quota 19 ma poi Chieri ha piazzato un 6-1 con gli ultimi sette palloni prendendosi i tre punti in un’ora e mezza di gioco.
«Sapevamo che Chieri è una grande squadra, e l’ha dimostrato difendendo tanto e attaccando con grande efficacia – ha detto Josephine Obossa – Noi non siamo riuscite a concretizzare il nostro gioco nei momenti chiave, come nel finale del primo set. In generale ci è mancato qualcosa in tutti i fondamentali, ma credo comunque che sia stata una buona prestazione contro un’avversaria più forte».
Reale Mutua Fenera Chieri – Eurotek Laica Busto Arsizio 3-0
(28-26, 25-17, 25-22)
Chieri: Antunovic, Kunzler 16, Spirito (L), Ferrarini ne, Bonafede ne, Alberti ne, Van Aalen 3, Nervini 13, Bah ne, Nemeth 15, Cekulaev 4, Dambrink 2, Gray 5, Lotti ne. All. Negro.
Busto A.: Battista 2, Pelloni (L), Gennari 4, Metwally ne, Seki 1, Van Avermaet 10, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 12, Eckl 4, Torcolacci 1, Parra 14, Magli ne, Esposito ne. All. Barbolini.
Arbitri: Salvati e Saltalippi.
Note. Chieri: Battute vincenti 4, battute errate 10, muri 8, attacco 43%, ricezione 72%, errori 17. Busto: Battute vincenti 2, battute errate 9, muri 4, attacco 37%, ricezione 62%, errori 20. Spettatori: 1.302.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.