I voti del Varese: Priola entra e pareggia ma la difesa paga ancora disattenzioni pesanti

CHIERI – VARESE 2-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Prende due gol sulle quali può poco, ma un paio di parate importanti le mette anche oggi

FERRIERI 5,5: È fuori posizione sul primo gol del Chieri, poi ci mette tanto ardore ma commette anche tanti errori. Sui cross deve fare meglio

BONACCORSI 5,5: Continua il momento di difficoltà della difesa biancorossa, che regala altri due gol con troppa leggerezza. Poi non si può negare l’ardore agonistico, ma serve maggiore attenzione

ROPOLO 5,5: Capitano di giornata, gioca una gara accorta ma come tutto il reparto prende due gol frutto di indecisioni

MACCIONI 5,5: Qualche spunto ma anche tanti errori e in difesa non è sempre duro come si dovrebbe

DE ANGELIS 5,5: Qualcosa di buono ma in generale non convince, anche per atteggiamento. L’ammonizione presa per uno sgambetto ingenuo ne è la riprova

Jella 5,5: Entra nella ripresa, ha minuti importanti per farsi vedere ma non li sfrutta. Qualche appoggio, un paio di passaggio

DAQOUNE 5,5: Come in altre circostanze antepone la grinta al ragionamento e questo non sempre paga. Sul gol del 2-1 del Chieri è troppo morbido nell’andare a contrastare Henry. Si rifà nella ripresa sventando un contropiede avversario

VALAGUSSA 6: Si fa trovare pronto in area per il gol dell’1-1 ma in generale non è una prestazione completa quello del numero 26. Tanta sostanza ma poca qualità

D’Iglio 6: Un paio di calci d’angolo battuti come si deve, compreso quello del gol di Priola, e il carattere giusto per cercare il pallone e provare a dare un gioco alla squadra

BARZOTTI 5,5: Non si tira indietro, ma il Varese spinge tanto e lui, da attaccante, non tira mai in porta e questo è emblematico della sua prestazione

BANFI 6: Le azioni del Varese, nel bene o nel male, passano sempre da lui. Si impegna, lotta, litiga a più riprese con l’arbitro e tiene viva la squadra. A volte pecca di egoismo, ma in questo momento preferiamo chi si espone a chi si nasconde

MARCHISONE 6: Inizia con un bel filtrante per Barzotti ma dopo neanche 10′ deve lasciare il campo per infortunio

Malinverno 6: Entra con tanta voglia dopo un lungo periodo in cui non ha visto il campo. Qualcosa sbaglia, ma sempre con la giusta mentalità. La sostituzione sa di punizione troppo severa

Priola 6: Il gol rimette in partita il Varese e in equilibrio la gara, ma non serve per i tre punti. Lui entra con esperienza e con il carattere di chi non ha paura di sbagliare