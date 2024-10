Aosta – Mastini, quattro buoni motivi per definirlo “big match”

La Patinoire di corso Lancieri è senza dubbio il “campo centrale” della 9a giornata di IHL in programma questa sera – giovedì 24 – nell’ennesimo infrasettimanale di questa prima parte di stagione. Di fronte – a partire dalle ore 20 – ci saranno Aosta e Varese per una sfida interessante sotto tanti punti di vista che proviamo a riassumere in quattro punti.

LA CLASSIFICA – Aosta terza con 16 punti, Varese quarto con 14 ma con il turno di riposo già osservato: chi vince entra con entrambi i piedi nella “top 3” della classifica e segna un punto importante rispetto alla squadra che viene sconfitta. Certo, il Caldaro continua a fare corsa di testa, ma come in una corsa a tappe di ciclismo, non è importante indossare adesso la maglia di leader. Fondamentale però non restare troppo indietro rispetto alla vetta e i tre punti di questa sera sono pesanti in tal senso. Soprattutto per chi non li raccoglie.

LE AMBIZIONI – Inutile negarlo: l’arrivo dell’Aosta in IHL è stato esplosivo. La formazione di coach Luca Giovinazzo può contare su un budget molto solido per la categoria che ha permesso di “fare la spesa” a un certo livello. I fratelli Buono ma anche Berger e Nardella sono le punte di diamante di un roster che può contare su giocatori anche di categoria superiore. L’obiettivo è fare bene, molto bene, fin dal primo anno in questo campionato in cui, però, il Varese è altrettanto ambizioso e preparato: quello odierno sarà quindi un antipasto d’alta quota.

LE CITTA’ – Lo scrivemmo in sede di presentazione del campionato. Per quanto piccola (35mila abitanti), Aosta è un capoluogo di provincia (e di regione) così come Varese e Como, le uniche tre realtà con questo status. Il che è rilevante – per l’indotto e l’importanza che comportano – in un campionato e in un movimento che vive quasi interamente su cittadine, paesoni e paesini. Inoltre l’arrivo dell’Aosta e la conferma del Valpellice hanno permesso di dare maggiore equilibrio geografico alla IHL, con Varese che per diverse edizioni è stata la franchigia più occidentale. Sperando che, prima o poi, anche Torino rientri nel giro.

LA STORIA – Aosta riporta alla mente la parabola, durata qualche anno, del CourmAosta, formazione attiva e molto valida negli anni Novanta, quindi contemporanea della Shimano che vinse in Europa e che sfiorò lo scudetto. Di quell’esperienza rimangono una Coppa Italia (1998) e tante sfide di alto livello anche con i gialloneri. Negli ultimi anni poi, i destini di Mastini e Gladiatori si sono spesso incrociati tanto che l’Aosta è stato farm team del Varese fino alla scorsa stagione. Per questo diversi giovani dei Gladiators hanno vestito il giallonero per diverse partite (la stellina Garau, Gesumaria, Garber). In porta ci sono poi Tura e Marinelli. Bello infine ricordare che la mista Aosta-Varese ha vinto lo scudetto U17 nel 2023 (QUI l’articolo). Con Giovinazzo in panchina.

IHL (9a giornata – giovedì 24/10)

PROGRAMMA: Como – Valpellice 2-8; Bressanone – Caldaro; Appiano – Fassa; Aosta – Varese (ore 20); Feltre – Alleghe; Valdifiemme – Pergine (ore 20,30). Riposa: 3Zinnen Dolomites.

CLASSIFICA: Caldaro* 21; Feltre 19; Aosta 16; VARESE*, Pergine, Valpellice 14; 3Zinnen Dolomites 10; Alleghe**, Fassa*, Appiano* 9; Fiemme* 5; Bressanone* 4; Como* 0.

