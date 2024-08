Openjobmetis al lavoro da lunedì 12 agosto. In gruppo anche Edoardo Del Cadia

È di cinque amichevoli e tre “scrimmage” il programma precampionato della Openjobmetis Varese comunicato ufficialmente dalla società biancorossa nel tardo pomeriggio di lunedì 5 agosto. La squadra si riunirà lunedì 12 agosto con il primo allenamento dell’anno sotto la guida di Herman Mandole (i giocatori arriveranno nei prossimi giorni e si sottoporranno alle visite mediche) per lavorare al Campus fino al 23 agosto.

Confermato “l’impianto” fatto di due ritiri in altura di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi: il primo a Livigno a inizio settembre e il secondo tra il 16 e il 20 a Gressoney con gli allenamenti previsti alla Sport Haus di St. Jean, per il quinto anno consecutivo.

Il primo scrimmage sarà una “partitella in famiglia” programmata per venerdì 23 agosto e aperta ai tifosi: sarà l’occasione di vedere all’opera sia i confermati sia i nuovi acquisti. In campo anche l’ultimo annunciato, il pivot Abdel Fall (preso in prova per sostituire il sospeso Okeke) ma anche Edoardo Del Cadia, 25enne ala marchigiana (foto in alto) che ha concluso l’esperienza NCAA con la scorsa stagione, nella quale infine si era aggiunto a Cantù. Per il momento sarà semplicemente aggregato alla squadra (foto in alto).

Prima di disputare amichevoli ufficiali, la OJM testerà anche i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano in una partita d’allenamento a porte chiuse prevista il 31 agosto. Poi la partenza per Livigno che sarà sede della prima partita vera contro Trento (giovedì 5); domenica 8 invece Mannion e compagni in campo a Sondrio contro Cremona.

Dopo il ritorno a Varese la squadra farà una “puntata” a Fidenza (mercoledì 11) per affrontare Pistoia quindi nuovo scrimmage interno contro Cividale che milita in A2 (sabato 14 a Varese). Poi come detto Gressoney e la Lake Basket Cup di Lecco con semifinale sabato 21 contro Reggio Emilia e finale il giorno successivo. Come previsto invece, non ci saranno partite alla Itelyum Arena a causa dei lavori di ristrutturazione in corso, il cui termine è previsto per l’inizio del campionato.