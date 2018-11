Il Morazzone balza in vetta

C’è una nuova capolista nel Girone A di Promozione: è il Morazzone che sfrutta i risultati sugli altri campi per prendere il comando del gruppo. In Prima Categoria le due prime della classe fanno 2-2 nello scontro diretto.

PROMOZIONE

Il Morazzone è la nuova prima in classifica del Girone A grazie al successo 2-1 sulla Guanzatese e il pareggio del Muggiò 3-3 contro l’Uboldese. La Rhodense, che scenderà in campo lunedì sera, potrebbe con una vittoria condividere il primato. Guadagna posizioni anche la Base 96, vittoriosa 3-1 sulla Vergiatese, così come il Gavirate che passa 1-0 a Saronno contro l’Fbc. Pareggio senza reti a Ponte Tresa tra Olimpia e Besnatese, mentre termina 1-1 la sfida tra Meda e Lentatese. Segno “X” anche a Fagnano, dove il Cob 91 strappa il 2-2.

CLASSIFICA: Morazzone 24; Muggiò 23; Rhodense 21; Base 96 20; Guanzatese, Besnatese 19; Olimpia 18; Vergiatese, Gavirate 17; Cob 91 16; Meda 13; Universal Solaro 9; Fagnano, Lentatese 8; Fbc Saronno, Uboldese 7.

PRIMA CATEGORIA

Termina 2-2 lo scontro diretto al vertice del Girone A, con la Vanzaghellese che agguanta il pareggio nel recupero a Gorla Maggiore. Il Cas Sacconago vince 2-1 a Brebbia e si porta a un solo punto dalla vetta, mentre la Valceresio non ne approfitta pareggiando 0-0 a Luino. Accorcia verso l’alto anche l’Aurora Cantalupo grazie al successo 3-2 sul campo della Solbiatese Insubria. Successi anche per Arsaghese, 1-0 sul Tre Valli, e Folgore Legnano, 2-0 sul campo della Cantello Belfortese. Colpo interno per l’Ispra che regola 2-1 l’Antoniana, termina 1-1 tra San Marco e Tradate.