Nasce il Comitato in difesa dell’ospedale di Saronno

Si è costituito, su iniziativa del Circolo della Bussola, un Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno.

Sono invitati ad aderire singoli cittadini, operatori sanitari ed Associazioni operanti in città e nel saronnese nel settore sanitario e dell’assistenza che andranno ad aggiungersi alle quindici che hanno partecipato alla sua costituzione.

«L’Ospedale della nostra città – si legge nella presentazione del comitato – deve tornare ad essere di riferimento per i cittadini e per i medici del territorio come lo è stato efficacemente per oltre un secolo e fino a pochi anni fa».

Le finalità pratiche del neonato Comitato saranno:

– una adeguata e corretta informazione sulla realtà attuale

– la raccolta di esigenze e pareri dei cittadini

– l’analisi

– delle situazioni del Personale sanitario ed amministrativo in relazione ai bisogni ed alle eventuali carenze

– delle strutture presenti o mancanti, delle situazioni logistiche e delle disponibilità attuali e future di fondi a favore del nosocomio saronnese

– della rete di servizi presenti nel presidio ospedaliero e nel territorio e della loro adeguatezza alla soddisfazione del bisogno di salute

– la costruzione di una rete di rapporti con la medicina del territorio e con le Associazioni impegnate nel supporto ai Pazienti

– la promozione di un confronto costruttivo con la dirigenza dell’Azienda ospedaliera, dell’ATS e con la Regione

– il coinvolgimento e la collaborazione con le Amministrazioni locali

– prese di posizione pubbliche sui problemi pratici attuali (liste d’attesa, servizi mancanti o deficitari, ritardi, malfunzionamenti…) ed emergenti.

La prossima riunione si terrà il giorno 3/12/2018

Info: comitato.ospedaledisaronno@gmail.com