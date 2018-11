Negozi storici, Busto premiata come primo Distretto storico del commercio

Domani, martedì 13 novembre, alle ore 10 a Palazzo Lombardia (Auditorium Giovanni Testori) si svolgerà la cerimonia di premiazione dei 132 ‘Negozi Storici’ della Lombardia, tra cui 16 attività di Busto Arsizio.

A Busto sarà anche assegnato anche un altro importante riconoscimento, il “Distretto storico del commercio di Busto Arsizio”, primo e per ora unico distretto storico riconosciuto dalla Regione.

Alla cerimonia interverranno per l’Amministrazione comunale il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore all’Identità, Cultura e Commercio Manuela Maffioli, e per il Distretto Urbano del Commercio il presidente Bruno Ceccuzzi.

Saranno presenti l’assessore regionale allo Sviluppo conomico Alessandro Mattinzoli, Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente Confcommercio Lombardia, e Gianni Rebecchi, presidente Confesercenti Lombardia.

IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI BUSTO ARSIZIO

Dal sito dei negozi storici. Si tratta di un addensamento storico del commercio che raccoglie punti vendita, mercati, edifici e strutture commerciali di interesse storico che insieme hanno dato vita a una vera e propria rete, in grado di offrire a visitatori e consumatori un’esperienza di conoscenza del territorio e di acquisto unica nel suo genere per storicità e tradizione. Una passeggiata che porta indietro nel tempo. Entrando in questi negozi, è ancora possibile incontrare chi li ha avviati con passione e coraggio o, magari, chi ha ereditato l’attività e, con essa, l’arte di un mestiere. Da Rebesco, ad esempio, generazioni di studenti e appassionati, acquistano da oltre mezzo secolo quanto occorre per il disegno; da Calzature Colombo, invece, la famiglia di cui il negozio porta il nome, da più di cento anni offre alla propria clientela prodotti sempre – è proprio il caso di dirlo – al passo coi tempi. Del distretto storico del commercio di Busto Arsizio fa parte anche Chiappa Foto e Video che ha firmato foto e video di tutte le cerimonie più importanti che si sono svolte in città da cinquant’anni a questa parte. Della parte golosa delle cerimonie dal 1887 si occupa l’antica pasticceria Campi, con le sue torte e pasticcini. E poi c’è la Coltelleria Collini, all’avanguardia nella vendita di coltelli con ogni tipo di lama, sia per uso domestico che professionale; mentre la farmacia Dott. Mazzucchelli, tra le più antiche di Busto, oggi offre ai clienti un vero e proprio centro per la salute. Una panoramica vasta che si completa con un bar, un’altra pasticceria, diversi negozi di generi alimentari, una gioielleria, un ottico, un negozio di tessuti per un totale di 17 esercizi commerciali che continuano a portare alto il nome di un territorio che produce.

Questi i “Negozi storici” di Busto Arsizio:

A. Rebesco per il Disegno (1968),

Calzature Colombo dal 1918 (1918),

Chiappa Foto Video (1967),

Coltelleria Collini (1968),

Pasticceria Campi (1905),

Farmacia Dott. Mazzucchelli (1903),

Bar Pasticceria Magni (1968),

Cartoleria Tagliabue (1939),

Galli Elettrodomestici (1961),

Icea Cancelleria (1967),

Ristorante Pizzeria Capri (1966),

Sole D’oro di Zuccarini Ristorante Pizzeria (1966),

Supermercato A. & M. Pinciroli (1967),

The Poppinjay di Cataldi Giuseppe (1960)