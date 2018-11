Negozi storici e Distretto, premio (e record) per Busto

Il 13 novembre a Palazzo Lombardia si è svolta la cerimonia di premiazione dei ‘Negozi Storici’ della Lombardia. A Busto, oltre al riconoscimento a 14 negozi storici, è stato anche assegnato anche un premio per il “Distretto storico del commercio di Busto Arsizio”, primo e per ora unico distretto storico riconosciuto dalla Regione.

Il Distretto storico coincide con gran parte del centro cittadino, dove “storicamente” vi sono attività commerciali e oggi vanta 17 negozi riconosciuti come “Negozi storici”. Dei 14 negozi premiati oggi, 6 fanno parte del Distretto storico. Proprio per questo doppio riconoscimento, le delegazione bustocca è stata chiamata sul palco a parte e lo ha quasi invaso.

A ritirare il riconoscimento per il Distretto storico, in rappresentanza dell’Amministrazione, l’assessore al Commercio Manuela Maffioli: «Sono molto orgogliosa di aver ricevuto, in rappresentanza dell’Amministrazione, il premio per il riconoscimento, da parte della Regione Lombardia alla nostra città, del primo Distretto storico del commercio. Questo dimostra come Busto non sia solo una grande città imprenditoriale, ma anche una città storicamente commerciale. Un plauso va ai nostri commercianti: a quelli storici, per aver resistito alla crisi e alle difficoltà e aver contribuito a scrivere pagine importanti della nostra storia economica ma anche sociale e commerciale. A coloro che hanno aperto un’attività più recentemente, per aver investito nel nostro territorio, per averci creduto. A tutti ricordo che l’Amministrazione, in particolare attraverso il mio Assessorato, è al loro fianco, oggi come in futuro. Con le associazioni di categoria e con molti di loro singolarmente ho un’interlocuzione continua, leale e costruttiva, basata sull’ascolto e sull’elaborazione di strategie comuni, a superamento dei problemi di ogni genere. Insieme stiamo anche studiando piani di intervento di ampio respiro per aiutare sempre più la categoria e assicurarci un longevo e roseo futuro ancora e sempre all’insegna del Commercio».

Questi i “Negozi storici” di Busto: