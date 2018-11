I nuovi lampioni arrivano in centro città, partendo da via Rainoldi e via Luini

Proseguono i lavori di riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica della città, che vedranno 11 mila lampioni sostituiti con tecnologia led.

In particolare, nei prossimi giorni i lavori arriveranno nelle prime vie del centro città: le prime strade interessate saranno via Rainoldi e via Bernardino Luini.

In questi giorni i tecnici erano nel quartiere di Bosto: dopo aver sostituito i lampioni in via Monte Bernasco, gli operai hanno lavorato in via Mirasole – che diventerà, tra l’altro, parte della ciclabile stazioni-lago – e oggi, 27 novembre i led hanno preso il posto della vecchia illuminazione in via del Ninfontano e via Bernardo Rucellai: a seguire i lavori nel pomeriggio a Bosto, c’era anche il consigliere comunale Lorenzo Macchi, che risiede nel quartiere.