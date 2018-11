Openjobmetis, date e abbonamenti per il secondo turno di Coppa

Grazie al successo di mercoledì sera contro l’Alba, la Openjobmetis si è qualificata come prima del girone al prossimo turno di Fiba Europe Cup.

Per il second round della competizione europea, la Pallacanestro Varese – in girone con Aek Larnaca, Dinamo Sassari e Donar Groningen – esordirà mercoledì 12 dicembre alla Enerxenia Arena contro i ciprioti dell’Aek Larnaca.

Per l’occasione la società biancorossa ha aperto una nuova campagna abbonamenti per le tre partite casalinghe del secondo turno. Oltre all’esordio contro la squadra di Cipro, la Openjobmetis sarà impegnata a Masnago anche il 30 gennaio contro Sassari e il 6 febbraio contro Groningen.

Per sapere i prezzi e le modalità di acquisto CLICCATE QUI

Le date, indicative, del second round