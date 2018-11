Più social e spazio agli influencer, il nuovo Tripadvisor è on line

Il nuovo sito di TripAdvisor è ora disponibile per i viaggiatori di tutto il mondo. Oltre ad avere a disposizione più di 702 milioni di recensioni e opinioni, i viaggiatori possono ora trovare consigli utili e rilevanti di persone ed esperti di cui si fidano.

Da oggi i viaggiatori che navigano sul nuovo TripAdvisor per ricercare destinazioni, cose da fare e dove dormire o mangiare trovano raccomandazioni di viaggio e suggerimenti utili di persone ed esperti che hanno scelto di seguire. Possono quindi facilmente salvare e condividere idee per pianificare e prenotare il viaggio perfetto.

“Siamo entusiasti di rivoluzionare ancora una volta il mondo dei viaggi! Così come ciascuno ha i suoi siti o app di riferimento per la musica e lo shopping, stiamo facendo sì che TripAdvisor sia ora la risorsa da consultare per ogni aspetto del viaggio” ha commentato Stephen Kaufer, President e CEO, TripAdvisor.“Il nuovo TripAdvisor fornisce ai suoi membri incredibili contenuti e consigli di persone, brand e influencer sugli itinerari e le destinazioni prima e durante il viaggio. Con l’introduzione di nuove voci su TripAdvisor i viaggiatori possono ora pianificare meglio i loro viaggi trovando facilmente i loro hotel, esperienze e ristoranti ideali”.

I viaggiatori hanno ora accesso a video, foto, articoli e guide utili e di ispirazione creati da amici, famigliari così come da più di mille brand, editori e influencer inclusi La Stampa, Il Signor Franz, Insopportabilee A Day in Rome. Una nuova funzionalità chiamata “Viaggi” permette ai viaggiatori di collaborare con gli altri creando, organizzando, salvando e condividendo liste o guide approfondite che includono hotel, ristoranti ed esperienze preferiti in una particolare destinazione.