Cosa dice TripAdvisor di Varese

Immaginate di essere un turista in vacanza a Varese, come vorreste trascorrere il tempo in città? Dove dormireste e quali locali scegliereste?

Galleria fotografica Le cappelle del Sacro Monte con la neve 4 di 6

Se siete abituati a sbirciare le recensioni on line, come quelle pubblicate da TripAdvisor, vi verrà naturale controllare la classifica delle cose da fare una volta raggiunta la vostra destinazione.

COSE DA FARE

Nel caso di Varese, al primo posto delle attività più amate domina il sito Unesco del Sacro Monte che ha collezionato quasi duemila recensioni, per la maggior parte entusiaste (lo hanno valutato “Eccellente” il 73 per cento degli utenti e “Molto Buono” il 23%).

Al secondo posto delle attrazioni varesine troviamo l’Osservatorio del Campo dei Fiori, al terzo il gioiello del Fai, Villa Panza valutata positivamente da quasi seicento visitatori.

Proseguendo nella top five troviamo La Casa Museo Pogliaghi, al quarto posto e il Palazzo e i Giardini Estensi al quinto.

Queste naturalmente sono le attività principali, anche se l’elenco continua con decine di altre segnalazioni che spaziano dal Museo Castiglioni a Villa Toeplitz, dalla finestra di Casa Perabò “altamente Instagrammabile”, nel cuore della città all’Antica pensilina del Tram di recente restaurata.

Guarda la classifica completa sul sito

DOVE MANGIARE

Passando ai locali più gettonati, la classifica è guidata dal Ristorante Le Colonne con oltre seicento recensioni, seguono i panini su misura di Crea e Gusta, l’Osteria di Piazza Litta, Tigella Bella e il Ristorante Il Gestore.

Guarda la classifica completa sul sito

DOVE DORMIRE

La classifica degli hotel varesini preferiti dalla comunità di TripAdvisor è l’Hotel di Varese di Via Como, seguono l’Hotel Colonne, Al Borducan, l’Hotel Ungheria e l’Hotel Vecchia Riva.

Guarda la classifica completa sul sito

COME FUNZIONANO LE CLASSIFICHE DI TRIPADVISOR

TripAdvisor precisa che i fattori che determinano la classifica di popolarità sono la qualità, l’attualità e la quantità delle recensioni che una struttura riceve dagli utenti, nonché la coerenza di tali recensioni nel tempo. Per saperne di più su come vengono realizzate e aggiornate le classifiche (comprese quelle dei locali e degli alloggi) clicca qui