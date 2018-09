False recensioni su Tripadvisor, condanna a 9 mesi di carcere

Il sito Tripadvisor ha annunciato oggi il risultato di una sentenza decisiva in Italia che ha visto un truffatore seriale di recensioni online condannato al carcere.

In uno dei primi casi legali nel suo genere, il Tribunale Penale di Lecce ha stabilito che scrivere recensioni false utilizzando un’identità falsa è un crimine secondo la legge italiana. Il proprietario di PromoSalento, che vendeva pacchetti di recensioni false ai business dell’ospitalità in Italia, è stato condannato a 9 mesi di prigione e al pagamento di circa 8.000 Euro per spese e danni.

Le truffe su recensioni a pagamento – aziende o individui che “vendono” recensioni false a proprietari di business – sono una violazione della legge in numerose giurisdizioni ma questo è uno dei primi casi di esecuzione di una sentenza che ha portato a una condanna penale.

TripAdvisor ha supportato il procedimento contro PromoSalento costituendosi parte civile e ha condiviso le prove raccolte dal suo team interno di investigazione frodi e fornito il supporto dei suoi consulenti legali italiani. Le truffe legate alle recensioni sono prese estremamente sul serio da TripAdvisor, che impiega tecnologie avanzate di tracciamento e un team dedicato di investigatori per individuare aziende di recensioni a pagamento e impedire loro di operare sul sito. Ulteriori informazioni sulle indagini interne di TripAdvisor relative a PromoSalento possono essere consultate a questo link.

TripAdvisor accoglie favorevolmente le opportunità di collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità competenti per perseguire i truffatori di recensioni e lavorerà con la UK Competition and Markets Authority e la US Federal Trade Commission per condividere informazioni e supportare il loro impegno nel contrastare le frodi legate alle recensioni online.