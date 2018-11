Progetto Pollicino festeggia i suoi primi dieci anni a teatro

Progetto Pollicino celebra il suo 10° compleanno con una pièce teatrale d’eccezione. La cooperativa di Busto Arsizio fondata nel 2008, oltre all’apertura della nuova comunità diurna La Chiave d’Oro recentemente inaugurata, ha voluto coinvolgere la cittadinanza bustocca organizzando uno spettacolo teatrale.

La compagnia I Quattrogatti di Verbania porterà infatti in scena, venerdì 30 novembre prossimo al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, “Le Soprese di un Giorno di Nozze”: una commedia brillante in cui i protagonisti dovranno scampare a una serie rocambolesca di esilaranti imprevisti abbattutisi sul giorno del loro matrimonio. Nulla è ciò che appare e le risate sono garantite.

La Compagnia, attiva principalmente sul territorio del novarese, ha vinto 4 premi al Festival Nazionale del teatro Amatoriale di Milano con la commedia “Rumori fuori scena” altri 2 (miglior attore e miglior regia) in occasione di “Teatrando nel Vco” con la commedia “Due + Due”.

Partecipare all’iniziativa non significa solo passare una piacevole serata all’insegna della comicità, ma

anche contribuire a sostenere le attività in favore dei nostri piccoli ospiti. I biglietti sono disponibili presso gli uffici di Viale Cadorna 3B a Busto Arsizio (tel 0331/670677) e presso il botteghino la sera dello spettacolo.

Progetto Pollicino aspetta amici, sostenitori e cittadini per festeggiare insieme i 10 anni e per mettere solide basi per altri 10 anni in aiuto dei bambini.

Per ulteriori informazioni: tel 0331/670677 – email: info@progettopollicino.it – web: www.progettopollicino.it

Cos’è Progetto Pollicino:

Comunità residenziale “Piccoli”: Una casa che ospita bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Gli operatori, a stretto

contatto con i Servizi Sociali, lavorano per reinserire i bambini nella loro famiglia di origine oppure, quando questo non fosse possibile, in una famiglia affidataria o adottiva.

Comunità diurna “La Chiave d’Oro”: Una comunità dalle caratteristiche innovative in cui i bambini sono accolti dall’uscita della scuola fino a dopo cena, quando fanno rientro nella loro casa. Nelle ore di permanenza sono affiancati da educatori professionali e hanno la possibilità di fare esperienze importanti per la loro crescita. Accanto a questo anche un lavoro con mamma e papà, protagonisti insieme ai loro figli del loro progetto con l’obiettivo di potenziare tutte le risorse per permettere ai bambini di continuare a rimanere con la loro famiglia allontanando il rischio dell’istituzionalizzazione.