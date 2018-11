Ricorso al Tar contro il vincolo dei ponticelli, Lonardoni: “E’ doveroso”

Nuovo ricorso contro il vincolo sui ponticelli: dopo quello amministrativo presentato al Ministero l’Amministrazione ha presentato una seconda opposizione al Tar.

Al centro della querella tra Comune e Soprintenza l’ultimo tratto dell’ex Saronno – Seregno: il sindaco Alessandro Fagioli la vorrebbe sbancare per far posto una pista ciclopedonale mentre, quando le ruspe era già pronte a demolire, la Soprintendenza ha avviato l’iter per tutelare l’intera tratta.

Il Comune, a differenza di Ferrovienord proprietaria della tratta, ha presentato ricorso al Ministero: “La domanda è ancora aperta visto che al momento non ci sono arrivate risposte – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni che segue la partita – ma visto che stavano per scadere i termini abbiamo presentato anche quello al Tar. E’ un atto doveroso se si ha un’idea che viene bloccato da un intervento che non si reputa giusto”. L’Amministrazione non è comunque intenzionata a restare in attesa: “La cosa essenziale è non perdere il finanziamento del Ministero dell’Ambiente per la riqualificazione dell’ex Saronno – Seregno che deve essere utilizzato entro il 2020 quindi oltre alla trattativa con Roma per valutare scenari e soluzioni alternative continuano a tenere aperte tutte le porte per trovare una soluzione”.