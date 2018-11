Ristrutturata la caserma dei vigili del fuoco

In questi giorni il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese Antonio Albanese ha fatto visita a Luino, incontrando il Sindaco e il Vice Sindaco con i tecnici comunali in caserma e in Municipio.

Il Comune di Luino è intervenuto per riqualificare l’edificio stanziando 125.000 euro.

In caserma son stati sostituiti i serramenti al piano terra ed il primo, è stato ripristinato e rimesso a norma l’impianto elettrico. L’immobile e’stato ritinteggiato. Son stati sistemati i servizi igienici, realizzando una nuova doccia, come da richiesta, e le camerate.

Anche la rimessa è stata messa a norma con luci e ritinteggiata. Si è provveduto altresì ad automatizzare l’apertura dei portoni della rimessa e sono state installate le telecamere di sorveglianza.

In corso ancora la progettualità per spostare i vigili del fuoco in un’altra struttura che sorgerà vicino alla sede della Comunità Montana e al Giudice di Pace. È indispensabile far lavorare serenamente i vigili del fuoco, uomini che svolgono un’azione preziosa per il nostro territorio anche in questo periodo di maltempo.