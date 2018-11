San Michele, Pro Juventute e Bienate si confermano al comando

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

Le prime della classe non sbagliano e si confermano al comando dei propri gironi. La Pro Juventute e il Bienate in Seconda M, il San Michele in Seconda Z. In Terza pareggia la Pro Cittiglio e il Coarezza si prende il trono.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Prova di forza della Pro Juventute che batte 3-0 l’’Arnate e rimane al comando. Regge il passo il Bienate Magnago, che passa 4-1 sul campo della Virtus Cantalupo e divide la vetta. Due punti indietro la Crennese Gallaratese che passa 3-0 sul campo del Beata Giuliana, rimane i scia anche la Nuova Fiamme Oro che passa 3-0 a Samarate. Frena il Lonate Pozzolo che non va oltre l’1-1 contro il Canegrate, mentre fanno colpi esterni l’Airoldi, 3-2 a Gorla Minore, e l’Olgiatese, 1-0 a Rescaldina. Nell’anticipo successo del Kobe 3-2 in casa della Borsanese.

CLASSIFICA: Pro Juventute, Bienate Magnago 26; Crennese Gallaratese 24; Nuova Fiamme Oro Ferno 23; Lonate Pozzolo 22; Olgiatese 21; Beata Giuliana 17; Borsanese, Gorla Minore 14; Arnate 11; Airoldi 10; Kolbe 8; Rescaldinese, Virtus Cantalupo 7; Samarate 6; Canegrate 5.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il San Michele batte 5-0 la Lavena Tresiana e si conferma capolista del Girone Z. Alle sue spalle resiste il Lonate Ceppino grazie al successo 1-0 ad Albizzate contro il San Luigi, mentre il Bosto sale al terzo posto con la vittoria 1-0 di Cuasso nello scontro di vertice. Sconfitta anche la Calcinatese, trafitta in casa 2-0 dalla Sommese, mentre risale il Laveno Mombello che regola 4-0 il Ceresium Bisustum. Pareggio senza reti tra Ternatese e Caravate, il Sumirago batte 3-1 l’Aurora Induno e si regala la prima gioia stagionale mentre il Buguggiate passa 3-2 a Cairate.

CLASSIFICA: San Michele 25; Lonate Ceppino 24; Bosto 22; Cuassese 20; Calcinatese 19; Laveno Mombello, Caravate, Sommese 17; Ceresium Bisustum 15; Buguggiate 13; Ternatese 10; Aurora Induno, Cairate 9; Lavena Tresiana 7; San Luigi 6; Sumirago 5.

TERZA CATEGORIA

La Pro Cittiglio pareggia 1-1 in casa contro il Rancio e si vede superare dal Coarezza che rifila un 5-0 alla Casmo. La Jeraghese tiene il passo grazie al successo 3-1 di Olona, così come la Malnatese che a Bodio Lomnago si scatena: 7-1 il finale. Vince anche la France Sport grazie al 5-2 sul campo del Casbeno, l’Eagles regola 3-0 il Fulcro e la Valcuviana supera 2-1 la Casport. Esagerata l’Angerese: 14-1 al Molde.