Shopping in centro ma senza pagare, un arresto e una denuncia

Gonne e profumi, intimo e creme: tutto razziato dai negozi del centro di Varese, tutto restituito ai legittimi proprietari dopo una brillante operazione dei carabinieri che hanno sfruttato la confidenza dei militari di quartiere, applicando la tradizionale capacità investigativa del nucleo in borghese.

È successo a Varese durante la scorsa settimana. Due amiche attorno ai 50 anni, disoccupate, entrambe italiane e residenti in città avevano scelto la ricchezza dell’offerta dei negozi di corso Matteotti, via Moro e delle altre blasonate strade del centro per entrare negli esercizi, dare un’occhiata, magari provare qualche capo e tenerseli addosso per poi guadagnare l’uscita.

Ma di roba sono accusate di averne rubata molta, troppa per non passare inosservate. Quindi alcuni negozianti hanno approfittato della prossimità del carabiniere di quartiere per denunciare.

Così è scattata la trappola, con colleghi e colleghe in borghese che non ci hanno messo molto a far scattare le manette ad una delle donne perché colta in flagranza di reato e con la contestazione del reato di furto aggravato.

La complice, invece, è stata denunciata: entrambe nelle loro abitazioni sono state trovate in possesso di beni sospetti. Il maltolto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.