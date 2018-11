TEDx proietta Busto nella sua rete mondiale

TEDx conquista Busto Arsizio.

Il format internazionale di condivisione di idee si è presentato sabato 10 novembre in sala Monaco, alla presenza degli assessori Manuela Maffioli, Alessandro Chiesa e Gigi Farioli. Presenti anche delegazioni delle scuole cittadine, i Licei Crespi e Pascal, l’ITE Tosi, l’Enaip e l’Olga Fiorini, oltre all’Istituto Antonioni.

TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit che ha come obbiettivo la diffusione e la creazione di idee, tramite conferenze e iniziative culturali, di respiro internazionale: nato trent’anni fa in California, i suoi eventi hanno una condivisione mondiale e richiamano personalità illustri per ogni branca dell’esperienza umana. Per citarne alcuni Bill Gates, Elon Musk, Richard Branson, Philippe Starck, ma la lista è davvero lunga. TED ha lanciato il programma di eventi locali indipendenti TEDx che lavora nello spirito “idee che meritano di essere diffuse”.

Attenzione però, perché come sottolinea il curatore e licenziatario TEDxBustoArsizio (che sarà ad aprile 2019) Lorenzo Beliusse “non si vende sé stessi, si condivide la propria visione di futuro”. Coadiuvato da un core team che ha lavorato per poter avere la licenza TED, Beliusse spiega il percorso e l’importanza di TEDx in ottica cittadina: “E’ un format fatto dalla comunità per la comunità. Il nostro intento è quello di veicolare idee, innovazione, in ultima istanza cultura, perché questo network nasce grazie al confronto, mettendo insieme punti di vista diversi sperando di generare dinamiche culturali che un domani saranno in grado di camminare con le proprie gambe. Ci interessa inoltre creare una community che sia viva e partecipe sul territorio che contribuisca ad arricchire i giovani e il loro futuro. Vogliamo vivere come una comunità locale che è collegata ad una globalità”.

Infatti il fil rouge scelto per questa prima edizione, che andrà in scena ad aprile 2019, è quello dell’importanza delle connessioni, intese sia come le connessioni moderne tecnologiche, che caratterizzano ormai la gran parte delle interazioni sociali, sia come momento di incontro concreto, dal quale far scaturire conoscenze in grado di cambiare il proprio sguardo sulla realtà. Il tema sarà sviluppato da una dozzina di relatori, che avranno un massimo di 18 minuti per sintetizzare le proprie idee, tra cui l’alpinista Marco Confortola, il ricercatore emergente Giorgio Vacchiano, che secondo la rivista “Nature” fa parte degli “11 scienziati che hanno il mondo ai loro piedi” e infine Massimiliano Sechi, campione del mondo di E-sports e di mappe mentali, oltre che life coach e fondatore del movimento “#NOEXCUSES” (gli altri nomi verranno svelati in seguito).

“Ringrazio – continua il curatore – chi ha patrocinato il progetto ovvero la Commissione Europea, Regione Lombardia, la Provincia di Varese e la sua Camera di Commercio. Lascio per ultimo il Comune di Busto Arsizio, nel quale abbiamo trovato un supporto e uno spirito propositivo che senz’altro riuscirà a spingerci nella realizzazione di questo grande evento”.

L’assessore Maffioli fa gli onori di casa e ribadisce l’importanza dell’evento per la città: “Questo è un grande risultato per il territorio, che conferma che la convergenza tra publico e privato sia la chiave per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Facciamo entrare Busto in una comunità internazionale, le facciamo prendere coscienza del suo potenziale culturale, come hub capace di ideare e produrre contenuti innovativi. Il Comune è orgoglioso di poter dire di sentirsi all’altezza di questa sfida, che proietta i nostri confini dove mai avremmo pensato. Grazie TEDx e benvenuti! ”.

In conclusione l’assessore all’Educazione Farioli sottolinea come “questa iniziativa rappresenta un salto di qualità e regala alla città una maggior consapevolezza delle sue eccellenze culturali. Altro volte importante è la connessione tra cultura, educazione e formazione che TEDx porta con sé”.