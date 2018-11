Tornano le serate di musica e cabaret agli Studi Patri

Tornano le serate degli Amici del Caffè Teatro al Museo della società gallaratese per gli Studi Patri. È la seconda edizione di questa particolarissima proposta, che porta musica e cabaret tra le austere mura del museo che racconta la storia della città.

Si parte con Flavio Pirini, sabato 10 novembre. “Eclettico cantautore… e incallito fumatore”. Flavio scrive canzoni. A volte serie, a volte comiche, a volte amare. Esplora il genere del teatro-canzone, e lo rende suo. Nota dopo nota.

Si passa poi al 24 novembre. In scena il cantautore Enrico Lisei con il suo spettacolo Genova per voi L’artista propone alcune delle più belle canzoni dei grandi cantautori genovesi, da Tenco a De Andrè.

«Siamo soddisfatti di questa rinnovata collaborazione con la Società Gallaratese per gli Studi Patri» dice il presidente dell’associazione Amici del Caffè Teatro Maurizio Castiglioni. «Il nostro desiderio è quello di portare in centro città eventi di spessore, artisti capaci e pronti a coinvolgere un pubblico variegato. Intanto l’associazione continua a lavorare, per proporre anche altri eventi, a Gallarate e non soltanto. Per scoprire tutti i nostri progetti, visitate il sito Internet www.amicidelcaffeteatro.com».

(nella foto: Matteo Scaltritti, presidente Società Gallaratese per gli Studi Patri; Maurizio Castiglioni, presidente Associazione Amici del Caffè Teatro; Piermichele Miano, direttore Società Gallaratese per gli Studi Patri)

Ricordate: i posti al Museo Patri sono limitati. E’ necessaria la prenotazione!