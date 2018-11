Tragedia in stazione, il sindaco Cucchi: «Forse qualcuno sapeva di queste sfide»

Il sindaco di Parabiago Riccardo Cucchi ha rilasciato alcune dichiarazione a Radio Capital questa mattina, a commento della tragedia avvenuta ieri sera sui binari della stazione cittadina quando un 15enne di orgini marocchine è stato investito da un treno in transito, perdendo la vita.

Lo stesso primo cittadino parabiaghese ha sostenuto che «si è percepito che ci fosse qualcosa sulle scommesse o prove e ho sentito dire da una persona che era lì che non sarebbe stata la prima volta». Il sindaco ha specificato, però, di non aver mai avuto notizie di questo tipo in paese e ha aggiunto che «se qualcuno era al corrente di queste prove avrebbe dovuto informare chi di dovere».

Sempre più concreta, dunque, l’ipotesi che il giovane stesse partecipando insieme ad altri amici ad una sorta di sfida di coraggio che sarebbe consistita nello sdraiarsi sui binari e resistere il più possibile prima dell’arrivo del treno.