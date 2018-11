Trenitalia si difende: “Su Trenord facciamo il massimo”

“Per risolvere la delicata situazione del trasporto regionale in Lombardia, Trenitalia ha messo in campo il massimo impegno per mettere a disposizione di Trenord treni immediatamente utilizzabili per migliorare il servizio“. È questa la posizione dell’azienda dopo le numerose polemiche che si stanno sollevando in questi ultimi giorni.

“Uno sforzo, quello prodotto da Trenitalia che ha permesso addirittura di anticipare i tempi rispetto agli impegni assunti dal Gruppo FS Italiane con Regione Lombardia il 31 agosto 2018 -continua l’azienda-. Trenitalia ha già consegnato cinque treni perfettamente funzionanti, tra cui un Vivalto nuovo, treno tra i più affidabili e a massima capacità di trasporto“.

In tutto questo Trenitalia spiega che “altri convogli arriveranno in Lombardia a novembre e a dicembre; ulteriori consegne sono previste nel 2019 in aggiunta al materiale rotabile e officine, messi fin dall’inizio a disposizione di Trenord per oltre 500 milioni di euro“.