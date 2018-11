Un concerto di Natale per ringraziare chi garantisce la sicurezza sulle strade

Si terrà mercoledì 12 dicembre 2018 il concerto Lirico di Natale organizzato da Aci Varese.

L’appuntamento è al salone Estense alle 20.30 con ingresso libero: il concerto è in collaborazione con l’associazione VareseVive e Sara.

«Perchè lo facciamo tutti insieme? – spiega Giuseppe Redaelli, presidente di Aci Varese – Perchè la collaborazione tra Aci e Sara assicurazioni è diventatat ancora più stretta dopo che Aci ha acquisito il pacchetto di controllo di Sara, e perchè vule essere una prima uscita pubblica comune per proporre tematiche di sicurezza, ma soprattutto per sostenere i corpi di polizia che mantengono l’ordine: far sapere a loro che li consideriamo dei preziosi alleati, e non nemici da combattere». Durante la serata «Ricorderemo con un attestato l’associazione vittime della strada: perchè la strada è di tutti e tutti dobbiamo rispetto agli altri»

I contenuti del concerto sono stati presentati da Massimo Marnati, agente capo di Sara assicurazioni per Varese e Gallarate, che è anche diplomato al Conservatorio. «Abbiamo invitato il maestro Peverada, responsabile area canto scuola civica di Milano Abbado, per eseguire un insieme di arie per uno speciale concerto lirico di Natale – Spiega Mornati – Abbiamo deciso di regalare un concerto con brani non banali ma anche noti, perchè fosse di piacevole ascolto per tutti, e abbiamo aggiunto un coro di voci bianche per avere concerto di letizia, per farci conoscere e apprezzare».

Nel programma sono previste arie di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Dvorak, mentre gli spitrituals saranno firmati anche John Lennon e Leonard Cohen.