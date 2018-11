Un libro per celebrare i cent’anni dello Stato Romeno

In occasione della Festa Nazionale della Romania, sabato 1 dicembre 2018 alle ore 17, presso la Sala Letture della Biblioteca di Besozzo (VA) si svolgerà l’ultimo incontro letterario organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Italia-Moldavia onlus per celebrare il centenario della costituzione dello Stato Romeno.

Verrà presentato il volume “Compito per domani”, un capolavoro letterario scritto da Nicolae Dabija, un importante poeta e romanziere di lingua romena, membro onorifico dell’Accademia di Romania che proprio per quest’opera, ha deciso di candidarlo al prossimo Premio Nobel per la Letteratura. Nicolae Dabija, oltre ad essere un affermato letterato, è anche un politico. È stato membro del primo parlamento democratico moldavo e uno dei fautori del ritorno alla scrittura latina della lingua romena (durante l’URSS i moldavi erano obbligati a scrivere in cirillico!).

Il volume Compito per Domani tratta di una tragica ma intensa storia d’amore, vissuta negli orrori di un gulag sovietico, in Siberia. Un racconto di straordinaria bellezza che svela il dramma delle deportazioni subite dai cittadini romeni abitanti la regione della Bessarabia (odierna Repubblica Moldova) in seguito allo scellerato Patto Molotov-Ribentropp con il quale la Germania e la Russia, nel 1939, si spartirono territori europei segnando il destino di milioni di persone.

Il prossimo anno ricorrerà l’80º anniversario della firma del trattato e questo libro potrebbe essere anche uno stimolo per conoscere ed approfondire un periodo storico poco noto.

Il volume COMPITO PER DOMANI è il libro più letto nella Repubblica Moldova negli ultimi 60 anni! É stato tradotto ed editato in Francia, USA, Germania, Bulgaria, Macedonia ed altri Paesi. In Italia è stato tradotto dalla Dott.ssa Olga Irimciuc ed editato dalla Graphe.it Edizioni di Perugia. È stato ufficialmente presentato a Torino, presso il Consolato Generale di Romania il 9 novembre u. s.

L’evento che si svolge con il patrocinio del Comune di Besozzo sarà presentato dalla Prof.ssa Barbara Bottazzi, co-direttrice della testata giornalistica Gli Amanti dei Libri. Al termine verrà offerto un rinfresco con specialità gastronomiche romene.