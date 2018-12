Affidato in prova viola le regole e viene arrestato

Un cittadino albanese condannato in via definitiva e messo in prova i servizi sociali è stato tratto in arresto dagli agenti dell’Ufficio Controllo del territorio del commissariato di Ps si Gallarate in esecuzione di un provvedimento dell’autorirtà giudiziaria che ha sospeso l’ammissione provvisoria alla pena alternativa disponendone la carcerazione.

La condotta non corretta e le diverse segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine sono costate caro al cittadino albanese che dopo essere stato compiutamente identificato è stato trasferito presso la casa circondariale di Busto Arsizio