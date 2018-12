Al cinema con Mary Poppins

Robert Redford interpreta un fascinoso delinquente in Old man and the gun, al cinema dal 20 dicembre. Forrest Tucker è un rapinatore di banche navigato: alla tenera età di 77 anni ha collezionato ben 16 evasioni da carceri di ogni genere.

Spalleggiato da due fedeli «collaboratori» e senza mai utilizzare alcuna arma, Forrest continua imperterrito a ripulire banche in giro per gli Stati Uniti. Ora però un poliziotto particolarmente tenace ha deciso di occuparsi del suo caso…

Emily Blunt rivisita un grande classico con Il ritorno di Mary Poppins, nella sale da giovedì 20 dicembre. Londra, crisi economica tra le due Guerre Mondiali: l’abitazione della famiglia Banks è occupata da Michael, ormai adulto e vedovo, con i suoi 3 figli. Per accudirli al meglio ha rinunciato alla sua passione per la pittura e si è fatto assumere in banca, proprio come il padre.

Purtroppo però i soldi scarseggiano e il povero Michael è in procinto di perdere la sua adorata casa. Solo la mitica Mary Poppins, con il suo ombrello volante, potrà aiutarlo a far tornare la serenità in Viale dei Ciliegi numero 17.

Sotto Natale è anche periodo di cinepanettoni, e Amici come prima, con Massimo Boldi e Christian De Sica, non può certo mancare. Cesare Proietti, direttore di un hotel di lusso, viene licenziato in tronco dalla figlia del titolare. Quest’ultimo, Massimo Colombo, è un uomo che ha ormai perso la dignità e trascorre il suo tempo a rincorrere le gonne della badanti che, disperate, fuggono ben presto una dopo l’altra. Cesare allora pensa a una trovata geniale: travestiti da donna e proporsi come nuova dama di compagnia. Nonostante Massimo preferisca giovani donne, quando incontra la sessantenne «Lisa» perde letteralmente la testa…