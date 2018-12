Asilo Augusto ed Erminia Moroni

Via Moroni 5, Montegrino Valtravaglia, frazione Bosco

Numero di telefono: 0332 508193

Indirizzo email: asilomoroni@libero.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 8.00 – 16.00

Prescuola: sì

Doposcuola: no

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: catering

Giardino: sì

Sezione estiva: no

Breve descrizione dell’offerta formativa

Scuola inserita in un contesto definibile familiare in quanto si caratterizza da un ambiente piccolo e attento alle esigenze personali del singolo bambino. Data la vicinanza al bosco e la presenza di un cortile molto ampio si da molto spazio ad attività all’aria aperta e una vicinanza alla natura. L’esperienza educativa si sviluppa all’interno di relazioni significative per noi di fondamentale importanza costruire una relazione con i bambini e le famiglie basata su fiducia, collaborazione e ascolto.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Quota iscrizione euro 80,00, retta fissa mensile euro 130,00 buoni pasto euro 4,50.