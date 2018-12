Auto e cervo si scontrano, illesa la conducente

Un grande spavento e un buco nella carrozzeria. È (tutto sommato) andata bene alla nostra lettrice Marta che intorno alle 11.30 di domenica 16 dicembre ha avuto un incontro ravvicinato con un cervo.

È successo a Gornate Olona, lungo la SP 42. Lei stava procedendo lungo la via a bordo della sua auto quando all’improvviso un cervo ha attraversato la strada. L’animale ha colpito la parte anteriore del mezzo, spingendola nella carreggiata opposta dove, nel frattempo, non stavano transitando auto. Il cervo è rimasto per qualche istante agganciato alla vettura ma in breve tempo si è rimesso in piedi ed è scappato tra i boschi.

«Grazie al cielo non arrivavano macchine dall’altra parte della strada e per fortuna mj ha colpito solo di lato -racconta Marta- ma vi chiederei di allertare di fare attenzione. Io ho preso solo un grande spavento e non so chi risponderà dei danni, ma sto bene».